Operasyonun kapsamı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kaçakçılık suçlarının engellenmesi ve men edilmesine yönelik saha çalışmaları yürüttü. Yapılan çalışmalarda, insan sağlığına zarar verebileceği değerlendirilen hormon etkili vücut geliştirme ilaçlarının satışının yapıldığı tespit edildi ve belirlenen şüpheliye ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ele geçirilen malzemeler:

Operasyon kapsamında 1 ikamet, 1 araç ve 2 iş yerinde yapılan aramalarda toplam 4.385 adet kaçak/faturasız vücut geliştirme hapı ile 317 adet kaçak/faturasız hormon ilacı ele geçirildi.

adli süreç ve soruşturma:

Olayla bağlantılı olarak yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 5607 SKM ve TCK 187 suçları kapsamında adli işlem tesis edildi. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

UŞAK’TA POLİS EKİPLERİNİN BİR ŞÜPHELİNİN İKAMET, ARAÇ VE İŞ YERLERİNDE YAPTIĞI ARAMADA SAĞLIĞA ZARARLI BİNLERCE KAÇAK HORMON VE VÜCUT GELİŞTİRME İLACI YAKALANDI.