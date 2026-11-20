Adana merkezli operasyonun kapsamı

Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından duyurulan operasyonda, kamuoyunda 'Bayğaralar' olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma merkezli hareket edildi. Soruşturmayı yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından elde edilen deliller doğrultusunda bugün Adana merkezli 13 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Operasyon, 135 adrese yönelik eş zamanlı müdahaleler şeklinde gerçekleşti. Soruşturmada tespit edilen toplam 138 şüpheliden 101'i yakalanarak gözaltına alındı. Geriye kalan 37 şüphelinin yakalanmasına ilişkin çalışmaların devam ettiği; bu kişilerin 23'ünün yurt dışında olduğu ve 12'sinin adli süreçteki çocuk olduğu bildirildi.

yakalananlar ve arananlar

Gözaltına alınanlar hakkında adli işlemler başlatıldı ve soruşturma kapsamında çok yönlü delil toplama faaliyetleri sürdürülüyor. Adalet Bakanı Gürlek, operasyonla ilgili açıklamasında suç örgütlerinin elebaşları ve yöneticilerinin er ya da geç adalet önünde hesap vereceğini vurguladı ve işlem yapan kurumlara teşekkür etti. Operasyonda görev alan birimler arasında Adana İl Emniyet Müdürlüğü ön plana çıktı.

soruşturmanın bulguları ve örgüt faaliyetleri

Savcılık bulguları, örgüt üyelerinin iş insanlarından silah zoruyla haraç talep ettiği ve taleplerin karşılanmaması durumunda iş yerlerine silahlı saldırılar düzenledikleri yönünde. Ayrıca soruşturmada; kasten öldürme, kasten yaralama, nitelikli yağma, silahla tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlara ilişkin delillere ulaşıldığı kaydedildi. Örgütün yurt dışında bulunan yönetici kadrosunun talimatlarıyla faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edildi.

Gürlek, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda vatandaşların can ve mal güvenliğini hedef alan bu tür örgütlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti ve hukukun gereğinin sonuna kadar yerine getirileceğini ifade etti.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK, KAMUOYUNDA "BAYĞARALAR" OLARAK BİLİNEN ÇIKAR AMAÇLI SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK ADANA MERKEZLİ 13 İLDE DÜZENLENEN OPERASYONDA, HAKLARINDA İŞLEM YAPILAN 138 ŞÜPHELİDEN 101'İNİN YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDIĞINI, 37 ŞÜPHELİNİN YAKALANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN SÜRDÜĞÜNÜ BİLDİRDİ.