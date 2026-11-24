Türkiye ile iş birliği çerçevesinde ücretsiz hizmet

Şam’ın Kalp Cerrahisi Hastanesi, 2025’te Suriye Arap Cumhuriyeti ile kardeş Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan beş yıllık protokol kapsamında tanı, tedavi ve cerrahi hizmetlerini sürdürüyor. Protokolde ayrıca iki yıllık ücretsiz tedavi öngörülüyor; hastane, ülkenin tüm illerinden gelen günde 500’den fazla hastayı 24 saat boyunca ücretsiz kabul ediyor.

hizmet yapısı ve yönetim:

Hastane iki ana bölümde hizmet veriyor: cerrahi ve dahiliye. Dahiliye bünyesinde çocuk kliniği, kalp elektrofizyolojisi kliniği ve üç dahiliye polikliniği gibi alt birimler bulunuyor; acil servis ise 100’den fazla hastayı karşılayacak kapasitede çalışıyor. Cerrahi bölümünde de günlük 100’den fazla hastaya poliklinik hizmeti veriliyor, acil vaka dışındaki günlü ameliyat sayısı beşin üzerinde oluyor.

Yönetim yapısı dikkat çeken unsurlardan biri: hastanede atanan Suriyeli ve Türk üyelerden oluşan bir yönetim kurulu ortak çalışıyor. Kurul, ortaya çıkan sorunları haftalık toplantılarla değerlendiriyor ve hasta yönlendirmeleri elektronik bir sistemle organize ediliyor. Bu sistem, cerrahi, dahiliye, elektrofizyoloji ve çocuk bölümlerine yönlendirmeyi sağlıyor ve hasta bilgilerini uzun vadeli olarak saklıyor.

kapasite, ekip ve günlük işler:

Başhekim yardımcısı ve kardiyoloji uzmanı Dr. Serdar Fırtına’ya göre hastane genel durumu iyi; eksik kalan bazı işler ise yaklaşık altı ay içinde tamamlanması planlanıyor. Hastane kısa süre içinde bulunduğu bölge için çok kapasiteli bir kalp merkezi haline gelmeyi hedefliyor. Günlük poliklinik sayısı yaklaşık 150-200 aralığında seyrediyor.

Kadro yapısı şu şekilde: Türkiye’den bir acil tıp uzmanı, Suriyeli hekimler arasında 10 kardiyoloji uzmanı, kalp damar cerrahisinde öğretim üyeleri ve yaklaşık 70-75 kardiyoloji asistanı bulunuyor. Ayrıca kalp damar asistanı sayısı 10-15 civarında bildirildi.

tedavi çeşitliliği ve ileri teknoloji uygulamaları:

Hastanede girişimsel işlemler ve ileri cerrahi teknikler düzenli olarak uygulanıyor. Yaklaşık 24 saatte 20-25 anjiyografi ve primer PTCA gibi acil damara müdahale işlemi gerçekleştiriliyor. Yoğun bakım yatışları devam ediyor ve acil girişler sık görülüyor.

Kalp damar cerrahisinde Ozaki tekniği gibi ileri düzey gerektiren ameliyatlar, kalp kapak değişimleri ve aort cerrahisi gibi operasyonlar yapılıyor. Ritim bozuklukları ve pil takılması gibi uygulamalarla elektrofizyoloji ve çocuk kardiyolojisi dahil çeşitli hizmetler sunuluyor. Görüntüleme açısından hastanenin tomografisi ve nükleer tıpla ilgili gama kamerası mevcut; efor testi, holter, ilaçlı ekokardiyografi gibi ileri görüntülemeler rutin olarak uygulanabiliyor.

eğitim, araştırma ve gelecek hedefleri:

Hastane yalnızca tedavi vermekle kalmıyor; uzman ve asistan eğitimine de odaklanıyor. Haftalık dersler, literatür saatleri ve dönemsel bilimsel toplantılar düzenleniyor. Bu faaliyetlerin amaçları arasında asistanların eğitiminin güçlendirilmesi, uzmanların yetkinliklerinin artırılması ve kurumsal kapasitenin büyütülmesi yer alıyor.

Hastane yönetimi ve klinik ekipleri, hizmet çeşitliliğini ve hasta bakım kalitesini artıracak yeni programlar üzerinde çalıştıklarını; bu sayede merkezin bölgesel bir referans noktası haline geleceğini belirtiyor.

uzmanların katkıları:

Kardiyoloji uzmanı Dr. Muhammed Ebu Karra, Almanya’da 20 yıl çalıştıktan sonra Suriye’ye döndüğünü ve kateter yoluyla kapak tedavileri alanında 10 yıldan fazla deneyime sahip olduğunu aktarıyor. Dr. Ebu Karra’nın çalıştığı yöntemler arasında TAVI, MitraClip, TriClip, LAA occlusion, PFO occlusion ve ASD tedavileri bulunuyor; ayrıca Aorta Extend merkezinde Prof. Nienaber ile stent uygulamaları üzerine tecrübesi var. Kendi sözleşmesi ile bu nitelikli müdahalelerin hastanede yaygınlaşmasını hedefliyor.

Genel görüntü itibarıyla Şam Kalp Cerrahisi Hastanesi, Türkiye ile yürütülen protokolün getirdiği kaynak ve iş birliği sayesinde hem günlük vaka trafiğini karşılayacak kapasiteye ulaşmış hem de ileri düzey kardiyovasküler uygulamalar ve eğitim faaliyetleriyle bölgesel bir merkez olma yolunda ilerliyor.

SURİYE'DEKİ ŞAM HASTANESİ'NDE, TÜRKİYE İLE İMZALANAN PROTOKOL KAPSAMINDA ÜLKENİN TÜM İLLERİNDEN GELEN 500'DEN FAZLA HASTAYA 24 SAAT BOYUNCA ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ SUNULUYOR.