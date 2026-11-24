Emine Erdoğan'dan öğretmenlere kutlama mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Öğretmenler Günü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak eğitim emekçilerine teşekkür etti ve mesleğin toplumdaki önemine vurgu yaptı.

mesajın ana fikri:

"Öğretmenlik, bir meslekten öte kalplerde iz bırakma, karanlığa ışık olma, geleceğe umut taşıma sanatıdır. Bilgiyi sevgiyle harmanlayarak nesillere yön veren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum."

şehit öğretmenlere anma:

Emine Erdoğan, paylaşımında ayrıca "Görevleri başında şehit olan kahraman öğretmenlerimizi ise rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerine yer vererek, görevi sırasında hayatını kaybeden öğretmenleri saygı ve minnetle andı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN "BİLGİYİ SEVGİYLE HARMANLAYARAK NESİLLERE YÖN VEREN TÜM ÖĞRETMENLERİMİZİN ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜ KUTLUYORUM" DEDİ.