Sosyal belediyecilikte Aydın üçüncü oldu:

Özel bir araştırma şirketinin yürüttüğü "Büyükşehirlerde Sosyal Belediyecilik Algısı" çalışması, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal destek ve hizmet algısında dikkat çeken bir sonuç ortaya koydu. Kentin aldığı puan, geniş katılımlı anketlerde üçüncü sıraya yerleştiğini gösteriyor.

Araştırmanın kapsamı:

Araştırma 13 - 18 Kasım tarihleri arasında 30 büyükşehirde uygulandı. Toplam 14 bin 700 katılımcıya "ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunduğu sosyal destek ve hizmetleri değerlendirdiğinizde büyükşehir belediyenize kaç puan verirsiniz" sorusu yöneltildi ve vatandaşların değerlendirmeleri kayda geçirildi.

Sıralama ve puanlar:

Çalışmanın sonuçlarına göre ilk beş şu şekilde sıralandı: Konya Büyükşehir Belediyesi 8,4 puanla birinci, Bursa Büyükşehir Belediyesi 8,1 puanla ikinci, Aydın Büyükşehir Belediyesi 7,9 puanla üçüncü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 7,5 puanla dördüncü ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi 7,2 puanla beşinci oldu.

Bu sonuçlar, Aydın'da sunulan sosyal hizmetlerin geniş bir kesim tarafından olumlu karşılandığını işaret ediyor; aynı zamanda belediyelerin sosyal hizmet algısını güçlendirmeye yönelik çalışmaları sürdürmesinin önemini ortaya koyuyor.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR, SOSYAL BELEDİYECİLİKTE ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALDI