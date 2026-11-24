İzmit'te açılışta 5 TL indirimi, çalışanların sakinleştirdiği yoğunluğa dönüştü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yeni açılan bir giyim mağazası, ilk 300 müşteriye özel 5 TL kampanyasıyla beklenenden fazla ilgi topladı. Kampanyadan haberdar olan vatandaşlar mağaza önünde yoğun kuyruklar oluşturdu; o anlar hem cep telefonu kameralarına hem de drone ile kaydedildi.

kampanya ve ilgi:

İşletme, pantolon, sweatshirt, tişört, gömlek ve kazak gibi ürünleri sembolik fiyatla satışa sundu. Duyurunun ardından özellikle genç nüfusun mağazaya yöneldiği, kısa sürede büyük bir kalabalık oluştuğu aktarıldı. Görüntülerde, mağaza önünde bekleyen yüzlerce kişinin giriş için sıraya geçtiği ve zaman zaman itiş kakış yaşandığı görüldü. Kampanyanın kapsamı ve sınırlı sayıda olması taleplerin yoğunlaşmasında etkili oldu.

mağaza içi düzen ve güvenlik:

İşletme sahibi Recep Aras Erim, açılışta yaşananları anlatırken, "Biz yeni açılan bir işletmeyiz. Sembolik olarak bir kampanya başlattık, ilk gelen 300 kişiye 5 TL’lik ürünler diye. İzmit gençleri, İzmit halkı da yoğun bir ilgi gösterdi. Yoğun bir talep oldu. Mağazanın girişinde bir izdiham yaşandı ama kazasız belasız atlattık. Fiyatlarımız da müşterileri gayet memnun etti süreçte" dedi.

Erim, kalabalığı kontrol altına alma çabalarını ve çalışanların uyarılarını şöyle aktardı: "Beklediğimizin üstünde bir yoğunluk oldu. O kalabalığı biraz dizginlemek zordu ama toparladık. Mağaza içinde tabii ki de karışıklık oldu. Ortalama 200-250 kişi mağazaya bir anda girince ister istemez kargaşa oluyor. Önceliğimiz tabii ki de müşterilerin güvenliğiydi. Zaten kayıtlara bakarsanız özellikle buradaki çalışanların önceliği hep ’sakin olun, yavaş olun, dikkatli olun’ uyarılarıydı. Önceliğimiz her zaman gelen müşterilerimizin zarar görmemesiydi. İstediğimiz gibi de oldu. Kimse zarar görmeden buradan mutlu bir şekilde ayrıldı. Gelen müşterilerin hepsi de ürünlerini alıp gittiler."

Yetkililer ve mağaza çalışanları, bu tür yoğunlukların güvenli şekilde yönetilmesi için müşteri akışını düzenleme ve ilave önlemler alma gerekliliğine dikkat çekti. Olay, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle geniş yankı buldu ve kampanya sonrası benzer uygulamalar için organizasyon planlamasının önemini gösterdi.

İZMİT İLÇESİNDE YENİ AÇILAN GİYİM MAĞAZASININ İLK 300 MÜŞTERİYE ÖZEL 5 TL'LİK ÜRÜN KAMPANYASI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.