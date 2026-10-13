Samandağ’da 82 kilometrelik kanalizasyon ağı çalışmaları hız kazanıyor

Proje kapsamı ve son durum:

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) tarafından HATSU aracılığıyla yürütülen Tekebaşı Grubu Kanalizasyon Şebekesi Projesi, Samandağ ilçesinde beş mahallede altyapı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Projede toplam 82 kilometre kanalizasyon şebekesi ile 5 kilometre atık su terfi hattı inşa edilmesi planlanıyor. Sahada şu ana kadar 75 bin 792 metrelik kanalizasyon şebekesi tamamlandı.

Çalışmalar Sutaşı, Çöğürlü, Yeşilköy, Tekebaşı ve Meydan mahallelerini kapsıyor. Toplam 9 bin 850 parsel bacasından 4 bin 500’ünün yapımı bitirildi; kalan bağlantılar ve ilave imalatlar program dahilinde ilerliyor.

Altyapı yatırımları ve işletme hazırlıkları:

Proje kapsamında ayrıca 5 atık su terfi merkezi inşa edilecek ve kanalizasyon sisteminin işletmeye alınması için gerekli mekanik ile elektrik imalatları gerçekleştirilecek. Bu tesisler, şebekenin sorunsuz çalışması ve atık suyun güvenli aktarımı için hayati öneme sahip.

Altyapı tamamlandığında devreye alınması planlanan Atık Su Arıtma Tesisi'nin kapasitesi günlük 11 bin metreküp olarak öngörülüyor. Arıtılan suların tarımsal sulamada kullanılması hedeflenerek su kaynaklarının verimli kullanımı ve çevrenin korunması amaçlanıyor.

HATSU ekipleri, bölgenin altyapısını modern standartlara kavuşturmak amacıyla kazı, boru döşeme ve bağlantı çalışmalarına devam ediyor; proje ilerleyişi, planlanan teslim tarihlerine göre takip ediliyor.

SAMANDAĞ’DA 5 MAHALLEYİ KAPSAYAN TEKEBAŞI GRUBU KANALİZASYON ŞEBEKESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALTYAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.