Samandağ'da arazöz kazası

Hatay'ın Samandağ ilçesi Çamlıyayla Mahallesi Tazıyayla mevkiinde Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözün sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlanmasıyla kaza meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmasının ardından araçtaki 6 işçi çıkarılarak çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan Beytullah Kertlez müdahaleye rağmen kurtarılamadı; diğer 5 işçi ise tedavi altına alındı.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Olay yerine intikal eden sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri, kurtarma ve ilk müdahale operasyonlarını gerçekleştirdi. Yaralılar sağlık kuruluşlarına sevk edilerek tedaviye alındı.

Jandarma incelemesi:

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Olayın oluş nedeninin belirlenmesi için saha çalışması ve görgü tanıklarının ifadeleri değerlendiriliyor.

HATAY'IN SAMANDAĞ İLÇESİNDE ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE AİT ARAZÖZÜN UÇURUMA YUVARLANMASIYLA YAŞANAN KAZADA 1 İŞÇİ ÖLDÜ, 5 İŞÇİ DE YARALANDI.