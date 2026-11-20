Olayın gelişimi:

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde bulunan bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve alevler kısa süre içinde kontrol altına alındı.

Müdahale ve alınan önlemler:

Ekiplerin hızlı çalışması sayesinde can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede kapsamlı soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangın nedeniyle söz konusu ev zarar gördü; çevrede emniyet tedbirleri alındı ve yangının çıkış nedeni hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

SAMANDAĞ’DA ÇIKAN EV YANGINI İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.