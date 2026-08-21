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Samanlık alevlere teslim oldu: bin balya yandı, traktör kullanılamaz durumda

Dinar ilçesi Bülüçalan'da Osman Erturan'a ait samanlıkta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; bin balya kül oldu, traktör kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 10:13

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Samanlık alevlere teslim oldu: bin balya yandı, traktör kullanılamaz durumda

olay ve ilk tespitler:

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi Bülüçalan köyünde, Osman Erturan'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek samanlığın bulunduğu alana yayıldı ve yakında park halinde olan traktöre sıçradı.

Yangının büyüme hızı nedeniyle samanlıkta bulunan bin adet saman balyası tamamen yanarak kül olurken, yangının temas ettiği traktör de ağır hasar görerek kullanılamaz hale geldi.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbar sonrası olay yerine Dinar Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri ile Dinar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, alevlerin çevreye sıçramasını önlemek için soğutma çalışmaları yaptı.

soruşturma ve hasar tespiti:

Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmezken, ekonomik zarar saman balyalarının ve traktörün tahribatıyla sınırlı kaldı. Yetkililer, kesin nedenin yapılacak keşif ve araştırmaların ardından netleşeceğini bildirdi.

AFYONKARAHİSAR’DA BİR KÖYDE ÇIKAN SAMANLIK YANGININDA BİN ADET SAMAN BALYASI YANARKEN, YANGININ...

AFYONKARAHİSAR’DA BİR KÖYDE ÇIKAN SAMANLIK YANGININDA BİN ADET SAMAN BALYASI YANARKEN, YANGININ SIÇRADIĞI TRAKTÖR KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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