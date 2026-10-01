Samanlıktan atölyeye: 77 yaşındaki emeklinin ücretsiz tamir servisi

Samanlıktan elektrik atölyesine dönüşen uğraş

İsmail Çeçen, Bayburt’un Uğrak köyünde yaşayan 77 yaşındaki bir emekli. Emekliliğin ardından evin içindeki samanlığı kendi imkanlarıyla düzenleyip bir elektrik atölyesine dönüştürdü. Kış aylarını İstanbul’da, yazları ise köyünde geçiren Çeçen, atölyesinde kettle, davul fırın ve çeşitli elektrikli ev eşyalarının tamiratını yapıyor ve bu işleri vatandaşlardan karşılıksız gerçekleştiriyor.

Mesleki geçmişi ve öğrenme süreci

Çocukluğunda ailesiyle çiftçilik yapan Çeçen, askerlik öncesinde Bayburt’ta inşaatlarda çalıştı. Askerliğinin ardından 1973 yılında Fransa’ya gitti ve yaklaşık 20 yıl inşaat sektöründe çalıştı. Hem Türkiye’den hem de Fransa’dan emekli olan, 5 çocuk babası Çeçen tamir işlerini herhangi bir çıraklık eğitimi almadan, kendi merakı ve deneme-yanılma ile öğrendiğini belirtiyor. Kendi sözleriyle 'bazı şeyleri boza boza öğrendim'.

Yardım odaklı çalışma ve ailede paylaşılan düzen

Çeçen, komşularına fayda sağlama isteğiyle atölyeyi kurduğunu söylüyor. Getirilen tüm eşyaları bedelsiz onardığını, gerektiğinde parça ve malzemeyi kendi imkânıyla temin ettiğini anlatıyor. Eşi Safiye Çeçen ise eşinin emeklilik sonrası çalışmayı bırakmadığını, tamirin onun için bir hobi olduğunu ve atölyenin samanlığa taşınmasının evdeki dağınıklığı giderdiğini ifade ediyor. Safiye Çeçen, atölyenin ev içinden çıkmasının kendisini rahatlattığını belirtiyor.

Çeçen’in adı köyde yayıldıkça insanlar bozulan eşyaları isim yazmadan kapıya bırakmaya başladı. Aile yakınları bu durumu 'bir İsmail bir köy' sözüyle özetliyor; Çeçen gelen eşyaları tamir edip sahipleri gelip alıyor. Zaman zaman yurt dışında yaşayan çocuklarını ziyaret eden Çeçen, memleket hasretiyle Uğrak’a dönüyor ve yaz aylarında atölyesinde çalışmaya devam ediyor. Emeklilik hayatını çalışarak ve komşularına yardımcı olarak geçirmeyi tercih eden Çeçen, uğraşını severek sürdürüyor.

EMEKLİ OLDU, SAMANLIĞI ATÖLYEYE ÇEVİRDİ: KOMŞULARININ BOZULAN EŞYALARINI ÜCRETSİZ TAMİR EDİYOR