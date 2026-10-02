Genç sanat projeleri görünürlük kazanıyor: 12. güncel sanat proje yarışması sonuçlandı

Yarışma kapsamı ve amacı:

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Genç Sanat: 12. Güncel Sanat Proje Yarışması, 35 yaş ve altındaki uygulamalı sanat eğitimi alan genç sanatçıların güncel üretimlerini desteklemek amacıyla 12 yıldır sürüyor. Yarışma; resim, heykel, fotoğraf, video, yerleştirme, yeni medya ve karışık teknik gibi alanlarda üretim yapan gençlerin görünürlüğünü artırmayı ve güncel sanat pratiklerinin belleğinin oluşmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Başvuru ve sergi düzeni:

Bu yıl seçici kurul, toplam 451 başvuruyu değerlendirerek sergide yer alacak isimleri belirledi. Yarışma sonucunda belirlenen 29 genç sanatçı karma bir sergide bir araya gelecek; sergi ve ödül töreni yıl içinde Ankara Resim ve Heykel Müzesi Arif Hikmet Koyunoğlu Sergi Salonu'nda açılacak. Serbest konu ile düzenlenen yarışma, genç sanatçılara kendilerini çok yönlü ifade etme imkânı sunuyor.

Ödüller ve kazananlar:

Seçici kurulun kararıyla yarışmada beş esere başarı ödülü olarak 80’er bin lira, beş esere mansiyon olarak 40’ar bin lira ve sergileme alan 19 esere 20’şer bin lira verilecek. Toplamda dağıtılacak para ödülü 980 bin lira olarak açıklandı.

Seçici kurul tarafından başarı ödülüne layık görülen sanatçılar: Edanur Sabuncu, Umut Kılınç, Nazif Can Akçalı, Özgür Gündüz, Mehmet Gündoğan. Mansiyon alan sanatçılar: İrem Nisa Akyıldız, Şahsenem Nur Altıparmak, Leyla Buse Kocaoğlu, Zehra Cuşkun, Münteha Çağatay. Sergide yer alacak diğer eser sahipleri arasında ise Yıldız Özcan, Merve Karakoç, Uğur Bişirici, Aleyna Nur Deneci, Beyza Nur Polat, Begüm Değirmenci, Simge Küçük, Büşra Tosun, Okan Eltürk, Batınay Ünsür, Gülşah Akdemir, Fatmanur Bostancı, Ece Bıyıklı, İrem Koç, Emre Nuh Aydın, Büşra Aydagün, Hilal Çınar, Elif Boyraz ve Kevser Kılıç bulunuyor.

Seçici kurul:

Yarışmanın seçici kurulunda Sabancı Müzesi Müdürü Prof. Dr. Ahu Antmen, Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fırat Arapoğlu, Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadık Arslan, Düzce Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. E. Yıldız Doyran, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Tansel Türkdoğan ile Bakanlık temsilcileri Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ve Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Seda Şentürk yer aldı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINCA; GÜNCEL SANAT ÜRETİMİNİ TEŞVİK ETMEK VE GENÇ SANATÇILARI DESTEKLEMEK AMACIYLA ‘GENÇ SANAT: 12. GÜNCEL SANAT PROJE YARIŞMASI' SONUÇLANDI.