Nilüfer Kent Tiyatrosu sezona Lüküs Hayat ile merhaba dedi

sezon açılışı ve lüküs hayat gösterimi:

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu (NKT), yeni tiyatro sezonuna Nâzım Hikmet Kültürevi'nde sahnelenen Lüküs Hayat ile başladı. Sezonun açılış gösterimi Bursalı sanatseverler tarafından yoğun ilgiyle izlendi ve salonu dolduran seyirciler oyuna tam not verdi.

Geçtiğimiz sezon prömiyeri yapılan müzikal, her temsilde ilgi gören bir yapım olarak biliniyor. Eserin bestelerini Cemal Reşit Rey, güftelerini ise Ekrem Reşit Rey hazırladı; NKT sahnesinde oyunun güncel yorumu ve rejisini Oğuz Utku Güneş üstleniyor.

Oyun, 2 ve 3 Ekim tarihlerinde Nâzım Hikmet Kültürevi'nde seyirciyle buluşmayı sürdürecek. Ekim ortasında ise oyun bir turne kapsamında İstanbul'a çıkacak; yapım 15 Ekim'de 8. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali programında yer alacak ve festivalin ardından 29, 30 ve 31 Ekim tarihlerinde yeniden Nâzım Hikmet Kültürevi sahnesinde olacak.

ekim repertuarı ve öne çıkan yapımlar:

Nilüfer Kent Tiyatrosu'nun ekim takvimi, tür ve temposu farklı yapımları bir arada sunuyor. Repertuvarda dikkat çeken başlıklardan biri, Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" seçilen Rabia Zehra Şafak başrollü İlk Bakışta Prima Facie. Bu oyun 8, 9 ve 10 Ekim tarihlerinde izlenebilecek.

Bertolt Brecht'in kaleme aldığı ve Doğu Yaşar Akal tarafından sahneye konan Şvayk ise ekim ayında veda gösterimleriyle izleyici karşısına çıkacak. 2024 yılında prömiyeri yapılan oyun, Nâzım Hikmet Kültürevi'ndeki son üç gösterimini 22, 23 ve 24 Ekim tarihlerinde gerçekleştirecek.

bilet bilgisi ve erişim:

Ekim ayı boyunca sahnelenecek tüm oyunların biletleri bilet.nilufer.bel.tr adresi üzerinden temin edilebiliyor. İlgi yüksek olduğundan erken rezervasyon öneriliyor.

Nilüfer Kent Tiyatrosu, sezon açılışıyla birlikte hem yerel izleyicinin hem de festival programlarının buluştuğu bir döneme giriş yaptı; ekim programı, farklı zevklere hitap eden yapımlarıyla dikkat çekiyor.

NİLÜFER KENT TİYATROSU, YENİ TİYATRO SEZONUNA NÂZIM HİKMET KÜLTÜREVİ’NDE SAHNELENEN "LÜKÜS HAYAT" İLE BAŞLADI.