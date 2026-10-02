Eğil'de su altında kalan mezarların başında dua eden dalgıç

Ekip ve dalış:

AFAD'a akrediteli Türkuaz Arama Kurtarma Derneği Başkanı Deniz Temel, davet üzerine ekibiyle birlikte Diyarbakır'ın Eğil ilçesine giderek baraj gölünde dalış gerçekleştirdi. Temel ve ekibi, sualtında kalan mezarların bulunduğu bölgeye inerek burada dua etti ve dalış anlarını kayıt altına aldı.

Korunan tarihi yapılar ve gözlemler:

Dalış, Hz. Elyesa Peygamber'in türbesi ve camisi, Lala Kasım Medresesi, Tekke Mahallesi mezarlığı, kaya mezarlar ve Hz. Zülkif Peygamber'in türbesinin bulunduğu alanda yapıldı. Temel, su altında cami, medrese, hamam ve kaya mezarların bütünlüğünü koruyarak durduğunu aktardı ve bu yapıların görsel olarak korunmuş halde olduğunu vurguladı.

Temel, bölgeye ilişkin edindiği bilgileri paylaşırken Eğil için 'su altında yaklaşık 2 bin 400 yıllık tarihi sakladığı' tanımlamasını kullandı. Bölgenin yakın geçmişteki değişimine de değinerek, bazı mezarların korunması amacıyla taşınan yapıların olduğunu hatırlattı: 1995 yılında Dicle Baraj Gölünün altında kalmaması için bazı kabirlerin Nebi Harun Tepesi'ne taşındığını, ancak taşınamayan kaya mezarların halen suyun altında durduğunu belirtti.

Deneyim ve tavsiyeler:

Deniz Temel, dalışların hem görsel hem eğitim amaçlı yapıldığını; Türkuaz olarak 25 yıldır sualtı arama kurtarma faaliyetlerinde bulunduklarını ifade etti. Temel, Eğil'in antik çağlardan günümüze kadar birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını ve bölgenin inanç, doğa ve kültür değerleri açısından önem taşıdığını söyledi.

Son olarak Temel, bölgenin turistik, tarihi ve kültürel açıdan gezilip görülmesini tavsiye ederek dalış sırasında yaşadıkları deneyimi ve kayıt altına aldıkları görüntüleri paylaşmanın amaçlarından biri olduğunu belirtti.

AFAD’A AKREDİTELİ TÜRKİYE’NİN İLK SU ALTI ARAMA KURTARMA DERNEĞİ OLAN TÜRKUAZ ARAMA KURTARMA DERNEĞİ BAŞKANI DENİZ TEMEL