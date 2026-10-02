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Uçuş ağları turizmin sınırlarını genişletiyor: bakan ile THY başkanından iş birliği mesajı

Bakan Ersoy ile THY Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker, uçuş ağları ve hedef pazarlarda tanıtım iş birliğini güçlendirme yollarını ele aldı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 16:14

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Uçuş ağları turizmin sınırlarını genişletiyor: bakan ile THY başkanından iş birliği mesajı

toplantının odağı:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. Görüşmeye THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur, Genel Müdür Yardımcısı Harun Baştürk, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven katıldı.

Bakan Ersoy, kabul sonrası sosyal medya paylaşımında toplantıda önceliğin ülke turizminin yükselişini destekleyecek iş birliği imkânları, hedef pazarlardaki tanıtım çalışmaları ve ülkeye yönelik seyahat talebini artıracak ortak adımlar olduğunu belirtti.

uçuş ağlarının turizme katkısı:

Toplantıda, THY’nin küresel uçuş ağı ve bu ağın Türkiye turizmine sağladığı katkılar detaylı şekilde ele alındı. Bakan Ersoy, bölgesel gelişmelerin hava ulaşımına etkisinin görüşmelerde yer tuttuğunu ifade ederek THY’nin dünyadaki uçuş ağları ile Türkiye’ye önemli katkı sağladığını vurguladı.

Taraflar, mevcut uçuş kapasitesinin alternatif pazarlara kaydırılması ve yeni destinasyonların ağa dâhil edilmesi gibi uygulama alanlarını değerlendirerek, erişilebilirliği artırmanın tanıtım çalışmalarına doğrudan katkı sağlayacağı görüşünü paylaştı.

iş birliği ve hedef pazarlar:

Görüşmede ayrıca THY’nin uçuş ağı üzerinden hedef pazarlarda yürütülecek ortak tanıtım faaliyetleri üzerinde duruldu. Kurumlar, tanıtım stratejilerinin uçuş bağlantılarıyla uyumlu hale getirilmesi ve seyahat talebini destekleyecek ortak kampanyaların planlanması yönünde mutabakata vardı.

Bakan Ersoy toplantıdaki değerlendirmeleri özetlerken, "Turizmi yılın tamamına ve Türkiye’nin dört bir yanına yaymak için kurumlarımız arasındaki iş birliğini geliştirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Bu sözler, hem tanıtım hem de ulaşım politikalarının eşgüdümüne verilen önemi ortaya koydu.

Toplantı, tarafların önümüzdeki dönemde atılacak adımların yol haritasını netleştirme ve iş birliğini somut projelere dönüştürme amacıyla temaslarını sürdürecekleri mesajıyla sonlandı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY İLE TÜRK HAVA YOLLARI (THY) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MURAT...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY İLE TÜRK HAVA YOLLARI (THY) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MURAT ŞEKER, İSTANBUL ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ’NDE BİR ARAYA GELDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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