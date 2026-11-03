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Şampiyonlar Ligi maçı öncesi sosyal medyada bilet ticaretine operasyon: 9 kişi gözaltında

Fenerbahçe-Liverpool maçı öncesi sosyal medyada bilet karaborsasına yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı, silah ve dijital materyal ele geçirildi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 00:41

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Şampiyonlar Ligi maçı öncesi sosyal medyada bilet ticaretine operasyon: 9 kişi gözaltında

Operasyonun kapsamı:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 4 Kasım'da İstanbul'da oynanacak Fenerbahçe-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı öncesi sosyal medya üzerinden yürütülen karaborsa bilet satışlarına yönelik çalışma başlattı.

Operasyon ve gözaltılar:

Yapılan çalışmalar sonucunda, 2 Kasım'da düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 41 adet fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyet birimleri tespit edilen hesaplar üzerinden yürüttüğü incelemelerle delillere ulaştı. Ele geçirilen dijital materyaller ve diğer bulgular, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda değerlendirilmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE-LİVERPOOL MAÇI ÖNCESİ KARABORSA BİLET OPERASYONU:9 GÖZALTI

FENERBAHÇE-LİVERPOOL MAÇI ÖNCESİ KARABORSA BİLET OPERASYONU:9 GÖZALTI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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