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Şampiyonluk hastanede kutlanıyor: Erkan Balk'a geçmiş olsun ziyareti

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, rahatsızlığın ardından dünya şampiyonu olan Erkan Balk'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:14

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Şampiyonluk hastanede kutlanıyor: Erkan Balk'a geçmiş olsun ziyareti

ziyaret ve sağlık durumu:

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, tedavisi devam eden milli sporcu Erkan Balk'ı hastanede ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

İl Müdürü Kalın, Balk'a acil şifalar dileyip en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni etti. Ziyaret sırasında tedavi sürecine ilişkin bilgiler alındı.

bali'deki şampiyona ve müsabakadaki kararlılık:

CMAS Sualtı Fotoğraf ve Video Dünya Şampiyonası, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlendi. Eskişehir'den katılan milli sporcu Erkan Balk, rahatsızlanmasına rağmen mücadeleden vazgeçmeyerek şampiyonluğu elde etti.

Balk'ın turnuvadaki performansı ve zorluklar karşısındaki direnci, elde ettiği başarıyı öne çıkarıyor ve spor çevrelerinde takdir topluyor.

il müdürünün temennileri:

Hasan Kalın, ziyarette Erkan Balk'ın durumuyla ilgili bilgi aldı ve sporcunun sağlığına kavuşmasının öncelik olduğunu vurguladı. Kalın, Balk'a geçmiş olsun dileklerini iletti ve en kısa sürede normal yaşamına dönmesi temennisinde bulundu.

ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ HASAN KALIN, ENDONEZYA&#039;DA RAHATSIZLANMASINA RAĞMEN...

ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ HASAN KALIN, ENDONEZYA'DA RAHATSIZLANMASINA RAĞMEN MÜCADELESİNDEN VAZGEÇMEYEREK DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNA ULAŞAN MİLLÎ SPORCU ERKAN BALK'A GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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