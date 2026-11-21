kaza detayları
Kaza, Samsun-Ankara kara yolu Sarı Yusuf mevkisinde meydana geldi. 52 AHG 032 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yol yüzeyinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
yaralıların müdahalesi
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kişileri hastaneye kaldırdı. Yaralıların detaylı sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama henüz paylaşılmadı.
inceleme ve yol güvenliği
Kaza sonrası trafik ve emniyet ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Yetkililer yağışlı havalarda yol yüzeyinin kayganlaşabildiğini vurgulayarak sürücüleri hızlarını azaltma, takip mesafesini koruma ve dikkatli sürüş konusunda uyarıyor. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Samsun’da otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı
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