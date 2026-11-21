Germencik'te arenalar hazır: deve güreşleri için son kontroller yapıldı

Germencik ilçesine bağlı Ortaklar Mahallesi'nde yarın gerçekleştirilecek geleneksel deve güreşleri öncesinde belediye ekipleri, güreş alanında saha ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamladı.

hazırlık çalışmaları:

Belediye ekipleri, etkinliğin sorunsuz ve keyifli geçmesi amacıyla alanın güvenli ve izleyici dostu hale getirilmesine odaklandı. Çalışmalar kapsamında zemin düzeltmeleri, çevre temizliği ve gerekli düzenlemeler yapılarak güreş alanı müsabakaya hazır hale getirildi.

başkanın açıklaması:

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, sahadaki çalışmaları yerinde incelediklerini belirterek emeği geçen personele teşekkür etti. Zencirci, organizasyonun huzurlu ve keyifli geçmesi temennisinde bulunup tüm devecilere başarılar diledi.

Yöre kültürünün önemli etkinliklerinden biri olan deve güreşleri öncesi gerçekleştirilen bu hazırlıkların, hem katılımcılar hem de izleyiciler açısından güvenlik ve konforu artırmayı hedeflediği vurgulanıyor.

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANI BURAK ZENCİRCİ, ORTAKLAR MAHALLESİ’NDE YARIN DÜZENLENECEK DEVE GÜREŞLERİ ÖNCESİNDE GÜREŞ ALANINDA SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNİ BELİRTEREK DEVECİLERE BAŞARILAR DİLEDİ.