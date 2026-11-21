Çivril'de mantar zehirlenmesi

Denizli'nin Çivril ilçesinde doğadan toplanan mantarları yiyen beş arkadaşın zehirlenmesi sonucu sağlık ekipleri çalışma başlattı. Olayın, ilçedeki Ahmetcik Mesire Alanında gerçekleştiği bildirildi.

olayın ayrıntıları:

Arkadaş grubu, bir gün önce kırsal alandan topladıkları mantarları pişirip mesire alanında birlikte tüketti. Piknik sırasında rahatsızlanan kişiler, zehirlenme şüphesiyle sağlık ekipleri tarafından Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

hastane müdahalesi ve sevk:

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen gruptaki Ali Çiğdem kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer kişilerden E.K. ve A.D. yoğun bakımda tedavi görürken durumları ağırlaştı ve bu iki hasta, tedavilerinin sürdürülebilirliği için Denizli'deki hastanelere sevk edildi. Olay, mantar tüketimine bağlı zehirlenme şüphesiyle kayıtlara geçti.

Sağlık ekipleri, zehirlenme belirtileri gösteren vakalarda hızlı müdahale ve uygun hastaneye sevkin önemine dikkat çekiyor. Olayla ilgili soruşturma ve gerekli kayıtlar hastane yetkilileri tarafından tutuldu.

ÇİVRİL DEVLET HASTANESİ