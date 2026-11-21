Beşiktaş’ta dağıtıma hazırlık şüphesi: 11 bin 500 gram metamfetamin ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beşiktaş'ta uyuşturucu madde bulunduğu yönünde istihbarat üzerine bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda önemli miktarda uyuşturucu maddesi ele geçirildi ve bir kişi gözaltına alındı.

operasyonun ayrıntıları:

Jandarma ekiplerinin adres aramalarında kayıtlarına geçen bulgu, 11 bin 500 gram metamfetamin olarak bildirildi. Operasyon kapsamında toplamda 1 şüpheli gözaltına alındı ve kolluk birimleri ele geçirilen maddeleri tutanakla kayıt altına aldı.

miktarın değerlendirilmesi:

Ele geçirilen miktar, piyasada önemli bir hacmi işaret ediyor; bu tür büyüklükler genellikle dağıtım amaçlı değerlendiriliyor. Kolluk açısından bu tür operasyonlar, bölgesel tedarik zincirlerinin kırılmasına yönelik adımların parçası olarak görülüyor ve benzer olayların önlenmesine katkı sağlıyor.

Konuya ilişkin soruşturma ve incelemelerin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından sürdürüldüğü belirtildi.

İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE BEŞİKTAŞ’TA BİR ADRESE UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZENLENDİ. OPERASYONDA, 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINIRKEN, 11 BİN 500 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ.