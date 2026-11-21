Güngören'de göçük sonrası kurtarma çalışmaları

İstanbul'un Güngören ilçesinde bir inşaat şantiyesinde gerçekleştirilen temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Olayda bir işçi göçük altında kaldı; bölgeye çok sayıda ekip sevk edilerek kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Olayın gelişimi:

Kazı sırasında yaşanan toprak kaymasının ardından olay yerine intikal eden ekipler, ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Şantiyedeki çalışma bölgesinde güvenlik önlemleri alındı ve çevredeki alanın kontrolü sağlandı. Olayla ilgili detaylı tespit çalışmaları devam ediyor.

Kurtarma çalışmaları ve yönlendirme:

Bölgeye sevk edilen ekipler, göçük altında kalan işçiyi kurtarmaya yönelik koordineli çalışma yürütüyor. Ekiplerin sahada yaptığı kazı, tespit ve güvenlik çalışmaları aralıksız sürüyor; yetkililer kurtarma çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü bildiriyor.

Olayla ilgili gelişmeler ve kurtarma çalışmalarının sonucu hakkında bilgiler geldikçe paylaşılacak.

Güngören'de temel kazısında toprak kayması: 1 işçi toprak altında kaldı