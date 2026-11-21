Görüşmenin öncelikleri:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Libya Ulusal Birlik Hükümeti Çalışma ve Rehabilitasyon Bakanı Ali Al-Abed Al-Rida İstanbul'da bir araya geldi. Bolat, görüşmeye ilişkin sosyal medya paylaşımında görüşmelerde Türkiye-Libya ilişkilerinin mevcut durumunu ve iş birliğini ilerletecek adımları ele aldıklarını, dost ve kardeş Libya'daki güncel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

İş birliğinin odak noktaları:

Toplantıda özellikle ticaret ve yatırım alanlarında somut ilerleme hedeflendi. Bolat, Libya ile köklü tarihi bağlar ve güçlü kardeşlik ilişkileri temelinde iş birliğini her alanda daha da güçlendirme kararlılıklarını vurguladı.

"Afrika’daki önde gelen ticaret ve yatırım ortaklarımızdan Libya ile köklü tarihi bağlarımız ve güçlü kardeşlik ilişkilerimiz temelinde geliştirdiğimiz iş birliğini, ticaret ve yatırım başta olmak üzere her alanda daha da güçlendirmeye kararlıyız. Türkiye-Libya ilişkilerinin gelişmesinin, ülkelerimizin yanı sıra bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlenmesine de önemli katkılar sunacağına inanıyoruz" ifadeleri, görüşmenin bölgesel etkisine işaret etti.

Mesaj ve sonraki adımlar:

Yetkililer, görüşmenin iş birliğini derinleştirecek adımların belirlenmesine dönük bir başlangıç olduğuna dikkat çekti. Açıklamada, atılacak adımların hem ikili ilişkileri hem de bölgesel istikrarı destekleyecek nitelikte olması hedeflendiği vurgulandı.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT(SAĞDAN ÜÇÜNCÜ), LİBYA ULUSAL BİRLİK HÜKÜMETİ ÇALIŞMA VE REHABİLİTASYON BAKANI ALİ AL-ABED AL-RİDA (SOLDAN ÜÇÜNCÜ) İLE İSTANBUL’DA BİR ARAYA GELDİ.