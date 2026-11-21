proje ve ihale süreci:

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan projede Havza ilçesine kadar olan bölümlerin ihale süreçlerinin tamamlandığını belirtti ve sözleşmelerin imzalandığını açıkladı. Başkan Doğan, Havza-Tekkeköy etabının proje çalışmalarının sürdüğünü ve etabın yatırım programına alınarak 2027 yılında ihalesinin yapılmasının hedeflendiğini söyledi.

Doğan, hızlı tren hattının yalnızca yolcu ulaşımı için değil, aynı zamanda yük taşımacılığı için de planlandığını vurguladı. Hattın Samsun Limanı ile Mersin Limanı arasında bağlantı kuracağını ve bu sayede Türkiye için önemli bir kuzey-güney ulaşım koridoru oluşturacağını belirtti.

inşaat ilerleyişi ve teknik veriler:

Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı içinde Delice-Çorum etabında çalışmaların yüzde 40 seviyesini aştığı, projede 3 bin 14 personel ve 850 makinenin görev yaptığı kaydedildi. Çorum-Merzifon ve Merzifon-Havza etaplarının da ihalelerinin tamamlandığı bildirildi.

Hat, saatte 200 kilometre hıza uygun inşa ediliyor. Tamamlandığında Ankara-Çorum arası seyahat süresi 1 saat 20 dakikaye, Ankara-Samsun arası ise yaklaşık 2,5 saate düşecek. Projenin yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşıması hedefleniyor.

ekonomi, sanayi ve lojistik etkileri:

Doğan hızlı tren hattının Samsun ekonomisine ve sanayi yatırımlarına etkisini vurguladı. Havza OSB içinde yük indirme-bindirme alanlarının imalatlarının büyük ölçüde tamamlandığını, Kavak OSB ile Havza OSB üzerinden hattın geçeceğini söyledi. Bu düzenlemelerin şehir içindeki sanayi üretiminin pazara erişimini kolaylaştıracağı belirtildi.

Büyükşehir Başkanı, Havza'da yaklaşık 30 milyon metrekarelik organize sanayi bölgesi olduğunu, bölgede savunma sanayisi firmalarının önemli yatırımlar yaptığını aktardı. Kavak ilçesinde de iki savunma sanayisi firması için yer tahsisinin gündemde olduğunu söyledi ve Samsun'un büyümesinin üretim ile doğrudan ilişkilendiğini ifade etti.

Doğan, limanların bağlanmasının ticareti artıracağını ve Samsun'un ihracat kapasitesinin yükselmesini amaçladıklarını belirterek, hedeflerinin kentin ticaret hacmini güçlendirmek olduğunu aktardı. Ulaştırma yetkililerinin ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanının gayretleriyle etabın 2027 yatırım programına alınmasının amaçlandığına dikkat çekti.

toplumsal etkiler ve bölgesel entegrasyon:

Projenin genç nüfusun kentte kalmasına katkı sağlayacağı, sanayi yatırımlarının nitelikli istihdamı artıracağı kaydedildi. Doğan, Samsun'un Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü ovaları gibi yüksek tarımsal üretim potansiyeline sahip bölgelerinin bulunduğunu hatırlatarak, sanayi ve tarımın birlikte gelişmesinin şehir ekonomisine olumlu yansıyacağını vurguladı.

Başkan Doğan projenin sadece Samsun için değil, Türkiye çapında bir kuzey-güney koridoru projesi olduğunu belirterek, hattın liman bağlantıları sayesinde bölgesel lojistik altyapıyı güçlendireceğini ve ticari erişimi kolaylaştıracağını söyledi.

ANKARA-KIRIKKALE-ÇORUM-SAMSUN HIZLI TREN HATTI (ARŞİV)