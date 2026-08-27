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Samsun şehir hastanesinde genel anesteziyle ağrısız ablasyon dönemi

Samsun Şehir Hastanesinde genel anestezi altında ikinci defa ablasyon uygulanan hasta ağrı hissetmeden başarıyla tedavi edildi; yöntem rutine ekleniyor.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 09:50

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Samsun şehir hastanesinde genel anesteziyle ağrısız ablasyon dönemi

Samsun Şehir Hastanesinde ağrısız ablasyon uygulaması yapıldı

Samsun Şehir Hastanesinde, daha önce 2024 yılında ablasyon (yakma) tedavisi gören ve şikayetleri tekrarlayan bir hastaya, genel anestezi altında ikinci kez ablasyon uygulandı. İşlem ekibi tarafından bildirildiği üzere uygulama başarıyla tamamlandı ve hasta işlem sırasında ağrı hissetmedi.

Operasyonun ayrıntıları:

Ritim bozukluğu nedeniyle yeniden değerlendirmeye alınan hastada, tedavinin ardından devam eden şiddetli çarpıntı ve nefes darlığı şikayetlerinin yaşam kalitesini olumsuz etkilediği tespit edildi. Ayrıca ritim bozukluğunun tedavi edilmemesi halinde kalp yetmezliği ve felç gibi ciddi komplikasyonlara yol açabileceği değerlendirmesi yapıldı. Bu çerçevede Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi kardiyoloji ekibinden Doç. Dr. Rüstem Yılmaz, Prof. Dr. Mustafa Beğenç Taşcanov ve elektrofizyoloji (EPS) ekibi tarafından hastaya genel anestezi altında ablasyon gerçekleştirildi.

Neden genel anestezi tercih edildi:

Hastanın ilk ablasyon sırasında yoğun ağrı yaşaması nedeniyle ikinci işlemde hasta konforunu sağlamak ve işlemi daha kontrollü şekilde yürütmek amacıyla genel anestezi uygulanmasına karar verildi. Doç. Dr. Rüstem Yılmaz, işlem sırasında hastanın herhangi bir ağrı hissetmediğini ve prosedürün planlandığı şekilde tamamlandığını belirtti. Ayrıca uygulama sırasında görev alan EPS ile anestezi ekiplerine teşekkür edildi.

Hastanede genel anestezi altında ablasyon uygulamalarının kullanılmaya başlandığı ve bu yaklaşımın uygun hastalarda tedavi seçenekleri arasına alındığı bildirildi. Bu uygulama, özellikle önceki girişim sırasında yoğun ağrı yaşayan veya daha konforlu bir müdahale gerektiren hastalar için yeni bir alternatif sunuyor.

SAMSUN ŞEHİR HASTANESİNDE, KALP RİTİM BOZUKLUĞU (ARİTMİ) NEDENİYLE DAHA ÖNCE ABLASYON(YAKMA)...

SAMSUN ŞEHİR HASTANESİNDE, KALP RİTİM BOZUKLUĞU (ARİTMİ) NEDENİYLE DAHA ÖNCE ABLASYON(YAKMA) TEDAVİSİ GÖREN ANCAK ŞİKAYETLERİ TEKRARLAYAN HASTAYA, GENEL ANESTEZİ ALTINDA İKİNCİ KEZ ABLASYON UYGULANDI. BAŞARILI GEÇEN İŞLEMLE HASTA, AĞRI HİSSETMEDEN TEDAVİ EDİLİRKEN, HASTANEDE GENEL ANESTEZİ ALTINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ABLASYON UYGULAMALARIYLA RİTİM BOZUKLUĞU TEDAVİSİNDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLATILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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