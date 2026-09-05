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Samsun ve Aydın arasında müftü rotasyonu

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır Aydın'a, Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş Samsun'a atandı; karar Resmi Gazete'de.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 11:52

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Samsun ve Aydın arasında müftü rotasyonu

atama kararı ve kapsamı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 2026/279 sayılı karar ve 33 bin 361 sayılı Resmi Gazete ilanına göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır görevi gereği Aydın'a atanırken, Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş ise Samsun İl Müftülüğü görevine getirildi.

Karar aynı zamanda Bilecik, Karabük, Kocaeli, Nevşehir, Zonguldak ve Konya il müftülerinin görevden alınmasını da içeriyor. Atama ve görev değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımlanarak resmiyet kazandı.

çift yönlü atamanın arka planı:

Resmi ilanda yer alan atamalar, Diyanet içindeki yönetim ihtiyaçları ve yerel hizmet öncelikleri çerçevesinde gerçekleşti. Aslen Samsun Çarşambalı olan Seyfullah Çakır, daha önce Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 8 Mayıs 2020 tarihinde Samsun İl Müftülüğü görevine atanmıştı; şimdi görev yeri değişerek Aydın'da göreve başlayacak.

hasan güneş’in özgeçmişi:

Hasan Güneş, 1984 yılında Giresun Bölge Yatılı Hafızlık Kur’an Kursunda hafızlığını tamamladı. Ortaokul bölümünü Görele'de, lise kısmını Espiye'de bitiren Güneş, 1993-1998 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde eğitim gördü ve 1998'de mezun oldu. 1991-2000 yılları arasında çeşitli yerlerde imam-hatip olarak görev yaptı ve 1999'da vatani görevini tamamladı.

2000 yılında Erzurum Mehmet Nuri Yılmaz Eğitim Merkezine kursiyer olarak başlayan Güneş, 2003 yılında mezun oldu. Mesleki görevlendirmeleri arasında 2003-2004 yıllarında Artvin Hopa'da vaizlik, 2004'te Erzurum Pazaryolu'nda müftülük, 2006'da Trabzon Hayrat'ta müftülük yer alıyor. 2011'de Trabzon İl Müftü Yardımcılığına, 2015'te Karabük Safranbolu İlçe Müftülüğüne atandı.

Güneş, 14 Mayıs 2018'de başladığı Artvin İl Müftülüğü görevini sürdürürken, 17 Mart 2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aydın İl Müftülüğüne atanmıştı. Şimdi yayımlanan karar ile Samsun İl Müftüsü olarak yeni görevine başlayacak.

Yapılan atamalar, ilgili illerdeki din hizmetlerinin organizasyonu ve saha ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlendi. Resmi kararın ardından ilgili il müftülükleri görev devri ve yeni hizmet planlamalarını sürdürecek.

RESMİ GAZETE’DE YER ALAN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE SAMSUN İL MÜFTÜSÜ SEYFULLAH ÇAKIR...

RESMİ GAZETE’DE YER ALAN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE SAMSUN İL MÜFTÜSÜ SEYFULLAH ÇAKIR AYDIN’A, AYDIN İL MÜFTÜSÜ HASAN GÜNEŞ İSE SAMSUN’A ATANDI. (SEYFULLAH ÇAKIR)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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