Samsun'da 30 santimetrelik wilms tümörü kemoterapiyle küçültülüp başarıyla çıkarıldı

vakaya genel bakış:

7 yaşındaki Harun Çelik, karın ağrısı ve karında şişlik şikâyetiyle Samsun Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda karın boşluğunun büyük bölümünü dolduran yaklaşık 30 santimetrelik wilms tümörü (nefroblastom) tespit edildi. Kitlenin başlangıçta ameliyat edilemeyecek kadar büyük olması nedeniyle hastaya biyopsi yapıldı ve ardından kemoterapiye başlandı.

tedavi süreci ve cerrahi müdahale:

Çocuk Hematoloji Onkoloji Klinik Sorumlusu Prof. Dr. Zuhal Keskin ve ekibinin yönlendirmesiyle yaklaşık 6 haftalık kemoterapi uygulandı. Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Kliniği'nden Dr. Öğr. Üyesi Serap Samut Bülbül ise hastayı ilk muayenesinde karnın büyük bölümünü kaplayan 20–30 santimetre büyüklüğünde bir kitleyle değerlendirdiklerini belirtti. Hastaya 3-4 kür kemoterapi verildikten sonra yapılan kontrollerde tümörde belirgin küçülme görüldü ve cerrahi plana geçildi.

Kemoterapi sonrası değerlendirmede tümörün yaklaşık 10 santimetreye indiği görüldü. Ardından Samsun Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyon, Dr. Öğr. Üyesi Serap Samut Bülbül ile Dr. Ahmet Saraç tarafından başarıyla tamamlandı. Ameliyat sonrası çocuğun durumu iyi olarak bildirildi; operasyonla ilgili herhangi bir komplikasyon yaşanmadı.

önem ve izlem süreci:

Operasyon, Samsun Şehir Hastanesi'nde yapılan ilk çocukluk çağı tümör ameliyatı olma özelliği taşıyor. Bu müdahale, bölgedeki çocuk onkolojisi ve cerrahisinin ileri düzey ve multidisipliner yaklaşımla yürütüldüğünü gösteren önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Wilms tümörü, çocukluk çağında en sık görülen kötü huylu böbrek tümörü olarak biliniyor ve genellikle karında ağrısız şişlik ya da kitle şeklinde kendini gösteriyor. Hastalığın tedavisi; hastalığın evresi ve tümörün özelliklerine göre çocuk onkolojisi, çocuk cerrahisi, radyoloji ve patoloji başta olmak üzere farklı uzmanlıkların iş birliğiyle planlanıyor. Doktorlar, mevcut tümörün kötü huylu olması nedeniyle hastanın tedavisine cerrahi sonrası da devam edileceğini, Prof. Dr. Zuhal Keskin gözetiminde ayaktan izlem ve tedavinin sürdürüleceğini belirtti.

Bu vaka, erken tanı, multidisipliner değerlendirme ve uygun kemoterapi ile büyük boyutlu çocukluk çağı tümörlerinin ameliyat edilebilir hale getirilebileceğini gösteriyor.

7 YAŞINDAKİ HARUN ÇELİK’İN KARIN BOŞLUĞUNUN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ DOLDURAN 30 SANTİMETRELİK WİLMS TÜMÖRÜ, UYGULANAN KEMOTERAPİYLE YAKLAŞIK 10 SANTİMETREYE KADAR KÜÇÜLTÜLDÜ. HARUN, SAMSUN ŞEHİR HASTANESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BAŞARILI OPERASYONLA SAĞLIĞINA KAVUŞTU.