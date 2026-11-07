Samsun'da ani manevra sonrası araç takla attı, sürücü yaralandı

kaza yeri ve gelişimi:

Kaza, İlkadım ilçesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Can A. idaresindeki 34 CUP 227 plakalı otomobil, seyir halindeyken önündeki araca çarpmamak için ani bir manevra yaptı. Kontrolden çıkan araç kaldırıma çıkarak bir çöp konteynerine çarptı; çarpmanın etkisiyle otomobil takla atıp ters döndü.

yaralanan sürücü ve müdahale:

Kazada sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yaralı sürücü ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

kazayla ilgili inceleme:

Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kazanın oluş şekli ve nedenlerini belirlemeye yönelik inceleme başlattı. Yetkililer, görgü tanıklarının ifadelerine ve olay yerindeki bulgulara göre soruşturmayı sürdürüyor.

Samsun'da otomobil çöp konteynerine çarpıp takla attı: 1 yaralı