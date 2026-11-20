operasyon ve yakalama:
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yürüten 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş cezası bulunan bir kişiyi takibe aldı. Yapılan operasyon sonucu M.A.O. (24) isimli hükümlü yakalandı.
adli süreç ve tutuklama:
Gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli Bafra Adliyesine sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanmasına karar verilen hükümlü, kayıtlarda yer alan 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle cezaevine teslim edildi.
SAMSUN’UN 19 MAYIS İLÇESİNDE, HIRSIZLIK SUÇUNDAN HAKKINDA 12 YIL 3 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ M.A.O.(24) YAKALANDI.
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