Samsun'da bir saat önce alınan otomobil takla attı: bir yolcu yaralandı

kaza ve ilk müdahale:

Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı viyadük altındaki kavşakta iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan tespitlere göre 55 BOS 84 plakalı otomobil ile 34 NCJ 480 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrularak takla attı ve refüjde ters döndü.

sahibinin aldığı araç ve yolculuk detayları:

Otomobili satın alan kişinin Van'da yaşayan Kemal Güngör olduğu öğrenildi. Güngör'ün sosyal medyada gördüğü ilan üzerinden araç sahibiyle telefonla anlaşarak Samsun'a geldiği, 55 BOS 84 plakalı otomobili 2 milyon 600 bin lira karşılığında aldığı belirtildi. Araç alımının ardından sigorta ve noter işlemleri tamamlandıktan sonra Güngör, otomobille Van'a dönmek üzere yola çıktı.

Kavşakta yola giriş yapmak isteyen sürücü Erme Altuner idaresindeki 34 NCJ 480 plakalı hafif ticari araç ile çarpışma meydana geldi. Çarpmanın şiddeti otomobilin takla atmasına ve refüjde devrilmesine yol açtı.

yaralı ve soruşturma:

Kazada, yaklaşık bir saat önce aracı satın alan otomobilde yolcu olarak bulunan Erdal Yıldırım yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

SAMSUN’UN CANİK İLÇESİNDE İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANIRKEN, KAZA YAPAN OTOMOBİLİN BİR SAAT ÖNCE 2 MİLYON 600 BİN LİRAYA SATIN ALINDIĞI ORTAYA ÇIKTI.