Samsun'da DEAŞ soruşturmasında iki şüpheli adliyeye sevk edildi

Samsun'da jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddia edilen iki kişi gözaltına alındı. Operasyon, il merkezinde gerçekleştirilen takip ve çalışmaların ardından yapıldı.

operasyonun ayrıntıları:

Soruşturma, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Uygulamada görev alan Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik takiple elde edilen veriler doğrultusunda operasyon düzenledi.

gözaltı ve adli süreç:

Operasyonda yakalanan 2 şüpheli, jandarmadaki sorgularının tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin işlemlerinin ardından savcılık ve mahkeme süreci işleyecek olup, soruşturmanın detayları yetkili makamlar tarafından açıklanacak.

SAMSUN’DA TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ’A YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.