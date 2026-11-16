Patnos barajında yaz doluluğundan kasıma su gerilemesi

Patnos Barajı'nda kasım ayında gözlemlenen su düşüşü

Patnos Barajı'nda yaz aylarında yüzde 100'e ulaşan doluluk oranının ardından kasım ayında su seviyesinde belirgin bir düşüş gözlendi. Bölgenin önemli su kaynakları arasında yer alan baraj, özellikle tarımsal sulama ve yerel su temini açısından kritik öneme sahip.

Doluluk verileri ve güncelleme uyarısı:

Devlet Su İşleri (DSİ) verilerinin yer aldığı çevre durum raporunda barajın toplam su hacmi 34 milyon 262 bin metreküp olarak kaydedildi. Raporlardaki bazı listelemelerde yer alan %49,8 doluluk oranının son güncelleme tarihi 13 Mayıs 2026 olarak gösteriliyor; bu nedenle söz konusu yüzde değeri kasım ayındaki güncel durumu yansıtmıyor.

Mevsimsel etkiler ve su yönetimi:

Mayıs 2026'da eriyen karlar ve yağışların etkisiyle baraj tamamen dolmuş, taşkın riskine karşı kapaklar kontrollü şekilde açılmıştı. Kasım ayındaki geri çekilmenin, bölgedeki yağış miktarı, tarımsal sulama uygulamaları ve mevsimsel buharlaşma gibi faktörlerin bir arada etkisiyle gerçekleştiği değerlendiriliyor.

İlkbahar ve yaz dönemlerinde su altında kalan bazı alanların kasım ayında yeniden ortaya çıktığı, bunun da su seviyesindeki alçalmanın saha koşullarına yansıdığını gösteriyor. Yerel gözlemler, baraj havzasında ortaya çıkan kıyı şeritlerinin tarımsal planlama ve arazi kullanımında kısa vadeli değişikliklere yol açabileceğini işaret ediyor.

Yetkililer ve DSİ raporları, barajdaki dalgalanmaların doğru izlenmesinin, sulama takviminin ve yerel su yönetimi kararlarının planlanmasında önem taşıdığını vurguluyor. Tarımsal üretim açısından su kaynaklarındaki değişkenlik, çiftçilerin sulama programlarını ve su rezerv kullanımını doğrudan etkileyebilir.

Kasım ayındaki düşüşün önümüzdeki aylarda nasıl seyredeceği, bölgeye düşecek yağış miktarı ile sulama taleplerine bağlı olarak şekillenecek; bu nedenle güncel verilerin izlenmesi ve paydaşlarla koordinasyonun sürdürülmesi gerekiyor.

PATNOS BARAJI’NDA SU SEVİYESİ KASIM AYINDA GERİLEDİ