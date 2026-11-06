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Hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, Amed Sportif Faaliyetler maçına odaklandı

Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde tamamlanan idmanla Amed Sportif Faaliyetler karşısına hazır; maç yarın 19.00'da RAMS Park'ta.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 21:06

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, Amed Sportif Faaliyetler maçına odaklandı

Galatasaray hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında evinde oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler maçına yönelik hazırlıklarını bugün yapılan antrenmanla tamamladı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanı Teknik Direktör Okan Buruk yönetti.

antrenmanın içeriği:

Çalışma dinamik ısınma ile başladı. Ardından iki grup halinde gerçekleştirilen 10’a 2 pas çalışması yapıldı; idman, saha düzenine yönelik taktiksel uygulamalarla sonlandırıldı. Antrenman akışı takımın maç temposuna odaklandığını gösterdi.

maç bilgileri:

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek. Teknik ekip ve oyuncuların hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.

Takımın saha içi planlaması ve performans beklentileri antrenman boyutlarında şekillendi; maç öncesi son değerlendirme ve 11'de sahaya çıkacak kadro teknik ekibin kararına bağlı olacak.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 11. HAFTASINDA SAHASINDA OYNAYACAĞI AMED SPORTİF FAALİYETLER...

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 11. HAFTASINDA SAHASINDA OYNAYACAĞI AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇININ HAZIRLIKLARINI BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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