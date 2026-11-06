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Kasımpaşa erken gol ve penaltıyla öne geçti: Gaziantep ilk yarıyı 0-2 geride tamamladı

Trendyol Süper Lig 11. haftasında Kasımpaşa, Haris Hajradinovic'in erken golü ve Adrian Benedyczak'ın penaltısıyla ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 21:04

GÜNCELLEME: 06 Kasım 2026 - 21:06

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kasımpaşa erken gol ve penaltıyla öne geçti: Gaziantep ilk yarıyı 0-2 geride tamamladı

maç özeti:

Trendyol Süper Lig 11. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı konuk etti. İlk yarı, konuk takımın etkili oyunuyla 0-2 tamamlandı. Maçın başında gelen gol ve orta periyotta verilen penaltı kararı, karşılaşmanın genel ritmini belirledi.

ilk yarı önemli dakikalar:

3. dakikada Jesurun Rak-Sakyi’nin pasıyla ceza yayı gerisinde topla buluşan Haris Hajradinovic sert ve isabetli bir şutla fileleri sarstı; skor 0-1 oldu.

13. dakikada Ali Yavuz Kol’un ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Ataberk Dadakdeniz son anda topu kornere gönderdi ve Gaziantep gole izin vermedi.

18. dakikada Kerim Çalhanoğlu’nun müdahalesi sonrası Claudio Winck yerde kalınca hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. 20. dakikada penaltıyı kullanan Adrian Benedyczak, kaleci ve topu ayrı köşelere göndererek farkı ikiye çıkardı: 0-2.

45. dakikada Gaziantep’in tehlikeli ataklarından biri olan ceza sahası dışı sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Maxim kaleye şutladı, Kasımpaşa kalecisi Andreas Gianniotis topu yumrukla uzaklaştırdı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

kadrolar ve hakemler:

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Ümit Öztürk, Gökmen Baltacı, Yusuf Susuz

Gaziantep FK: Ataberk Dadakdeniz, Luis Perez, Myenty Abena, Abakar Sylla, Kerim Çalhanoğlu, Juninho Bacuna, Kacper Kozlowski, Drissa Camara, Deian Sorescu, Maxim, Trivante Stewart. Yedekler: Cemilhan Aslan, Arda Kızıldağ, Efe Sarıkaya, Ulrich Meleke, Victor Gidado, Karamba Gassama, Serdar Dursun, Halil Dervişoğlu, Ogün Özçiçek, Sabahattin Destici. Teknik direktör: Orhan Ak.

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Ayberk Karapo, Adam Araous, Christian Ilie, Claudio Winck, Kerem Demirbay, Haris Hajradinovic, Elson Mendes, Jesurun Rak-Sakyi, Ali Yavuz Kol, Adrian Benedyczak. Yedekler: Ali Emre Yanar, Jakop Jessen, Atakan Müjde, Thiemoko Diarra, Ömer Bayram, Marcus Rafferty, Ahmet Taha Dağbaşı, Mecit Sercan Deniz, Güven Yalçın, Emirhan Boz. Teknik direktör: Alfred Schreuder.

Goller: Haris Hajradinovic (dk. 3), Adrian Benedyczak (dk. 20 pen.) (Kasımpaşa).

Sarı kartlar: Deian Sorescu (Gaziantep FK), Elson Mendes (Kasımpaşa).

İlk yarı, Kasımpaşa'nın erken baskısı ve değerlendirdiği fırsatlarla sona erdi; ikinci yarıda Gaziantep'in tempo ve kadro tercihleri kritik olacak.

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 11. HAFTASINDA SAHASINDA KASIMPAŞA İLE...

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 11. HAFTASINDA SAHASINDA KASIMPAŞA İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI KONUK TAKIMIN 2-0 ÜSTÜNLÜĞÜYLE SONA ERDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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