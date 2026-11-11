Manisa'nın yarınlarına nefes: 47 bin fidanla ekim seferberliği

manisa'da 11 kasım etkinliği yoğun katılımla gerçekleştirildi:

Manisa genelinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında toplam 47 bin fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlik, valilik ve il protokolünün katılımıyla Yunusemre ilçesi sınırlarındaki Sarma Mahallesi'nde düzenlenen törende öne çıktı. Organizasyon çerçevesinde il genelinde 38 lokasyonda toplam 2 bin 296 dekarlık alanda ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirildi.

sarma köyü'nde yangın sahasına odaklanan çalışma:

Manisa Orman İşletme Müdürü Ufuk Aydemir, Sarma Mahallesi'ndeki alanın 2 Temmuz 2025'te meydana gelen orman yangınından etkilendiğini, yangından etkilenen 3 hektarlık (yaklaşık 30 dekar) alanın yeniden orman örtüsüne kavuşturulması için çalışmalara hemen başlandığını aktardı. Aydemir, "Yaklaşık 30 dekar alanda mavi servi, kara servi, fıstık çamı, biberiye ve mavi ladin türlerinden oluşan 5 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Bugün Sarma Mahallesi'nde dikilecek 5 bin fidanın her birinin büyüyerek 'Geleceğe Nefes' olmasını diliyoruz" dedi.

valilikten mesaj ve toplumun katılımı:

Manisa Vali Yardımcısı Cemil Kılınç törende yaptığı konuşmada, "Manisa'mızda 38 lokasyonda 2296 dekarlık bir alanı bu Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle yaklaşık 47 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Manisa'mızın ilçelerinde ve farklı lokasyonlarında Orman Bölge Müdürlüğümüz, İşletme Müdürlüğümüz, İşletme Şefliklerimiz kanalıyla Manisa'mızı daha yeşil hale getireceğiz. Dünyamızı daha yaşanılabilir halde tutma gayreti içerisinde olacağız. Ben bundan dolayı katılım sağlayan başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere tüm protokole, tüm vatandaşlarımıza, halkımıza çok teşekkür ediyorum. Bu etkinliğimizin 'Geleceğe nefes, dünyaya da barış' getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Törende Manisa Vali Yardımcısı Cemil Kılınç'ın yanı sıra Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk, Şehzadeler Kaymakamı Günhan Yazar, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Fatih Zeren, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kuduret Gültaş ile diğer protokol üyeleri hazır bulundu. Konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğrenciler, polis ve jandarma el ele vererek binlerce fidanı toprakla buluşturdu; etkinlik, yerel katılım ve dayanışma vurgusuyla tamamlandı.

MANİSA’DA İL GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜNDE 47 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU.