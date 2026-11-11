Ordu'da huzurevi çevresine bin 500 fidanla yeşil bir miras

Altınordu ilçesindeki Ahmet Cemal Mağden Huzurevi yerleşkesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim töreni düzenlendi. Etkinlik, yerel yönetimler, huzurevi sakinleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Törenin mesajı ve konuşmalar

Ordu Orman İşletme Müdürü Ömer Uzundal, konuşmasında bugünün toprağa yalnızca bir fidan değil, yarınlara umut ve geleceğe nefes bırakma günü olduğunu vurguladı. Uzundal, 'Bugün burada geleceğe nefes, dünyaya barış olmak üzere bir aradayız. Şayet ’yarınlar nefessiz kalmasın’ diyorsak, işe bugünden bir fidan dikerek başlamalı, yarının son günümüz olacağı bilsek bile yine bir fidan dikme gayreti içerisinde olmalıyız' ifadelerini kullandı.

Vali Muammer Erol de törende huzurevi sakinleri ve öğrencilerle yakından ilgilenerek programa destek verdi.

Dikilen türler ve etkinlik sonrası

Program kapsamında il genelinde ıhlamur, erik, incir, kuşburnu, ortanca, kartopu ve servi türlerinden oluşan toplam bin 500 fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliğin sonunda çocuklara hediye ve yiyecek ikramı yapıldı; katılımcılar, bu tür çalışmalardan doğanın korunması ve gelecek kuşaklara bırakılacak yeşil miras açısından duyulan memnuniyeti dile getirdi.

HUZUREVİ SAKİNLERİ FİDAN DİKİMİ