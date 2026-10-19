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Samsun’da kuyumcu dükkanlarına eş zamanlı baskın: beş gözaltı

Ankara merkezli soruşturmada yürütülen eş zamanlı operasyonda Samsun'da 3 kuyumcuda yapılan aramalarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 11:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Samsun’da kuyumcu dükkanlarına eş zamanlı baskın: beş gözaltı

operasyonun kapsamı:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonlar 19 Ekim tarihinde gerçekleştirildi. Operasyon Ankara merkezli olmak üzere toplam 12 ilde eş zamanlı planlandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, örgütle bağlantılı olduğu öne sürülen 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında çok sayıda adreste arama ve el koyma işlemleri yapıldı.

samsun'daki uygulama:

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen 3 kuyumcu dükkanına yönelik operasyon düzenledi. Baskınlarda yapılan aramalarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri kuyumcu işyerlerinde arama yaptı; şüpheliler işlemleri için Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Alınan bilgiye göre, şüphelilerin ilerleyen süreçte Ankara'ya sevk edilmeleri bekleniyor.

soruşturmada ileri sürülen suçlamalar:

Soruşturmada şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet bulunuyor. İşlemleri devam eden şüpheliler hakkında hukuki süreç işletilecek.

Operasyonun ayrıntıları ve soruşturmanın ilerleyişiyle ilgili bilgiler yetkili merciler tarafından paylaşılmaya devam edecek.

SAMSUN&#039;DA 3 KUYUMCU DÜKKANINA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA...

SAMSUN'DA 3 KUYUMCU DÜKKANINA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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