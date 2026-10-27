Sezonun ilk kestanesi Aydın'da kilogramı 600 liradan alındı

ilk alım töreni:

Aydın'da 2026 kestane sezonunun açılışı, Aydın Ticaret Borsası binasında düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törende 16 üreticiden toplam 160 kilogram sezonun ilk ürünü teslim alındı ve kilogramı sembolik olarak 600 TL'den satın alındı. Teslimde yer alan üreticilerin dağılımı Köşk'ten 11, Eğrikavak'tan 3 ve Umurlu'dan 2 olarak kayda geçti.

Törende konuşan Aydın Valisi Dr. Osman Varol, kestanenin il ekonomi ve tarımı için önemine vurgu yaptı. Varol, Türkiye'nin yıllık kestane üretiminin yaklaşık 83 bin ton olduğunu, bunun 25 bin 500 tonunu Aydın'ın karşıladığını ve kentteki 880 bin ağaç varlığının Aydın'ı ülke lideri konumuna getirdiğini belirtti. Ayrıca kestane üretimiyle geçimini sağlayan yaklaşık 5 bin 700 ÇKS kayıtlı üreticinin bulunduğu hatırlatıldı. Varol, hasadın bereketli ve üreticilerin beklentilerini karşılayacak şekilde geçmesini diledi ve bu yılın ilk alım fiyatını aynı törende 600 TL olarak ilan etti.

aydın'ın üretim gücü ve ihracat profilinin ayrıntıları:

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur da kestanenin kente ve bölge tarımına katkısını özetledi. Çondur, Aydın kestanesinin Avrupa Birliği coğrafi işaret tesciline sahip olduğunu ve bu tescilin kentin incirden sonra ikinci coğrafi işaretli ürünü olduğunu söyledi. Bölgenin ürettiği kestanenin özellikleri; ince kabuklu ve kabuktan kolay ayrılan meyve yapısı ile ayırt edici nitelikte olduğu vurgulandı.

Çondur, geçen yıl Türkiye genelinde 82 bin 758 ton kestane üretildiğini ve bunun yaklaşık 26 bin tonunun Aydın'dan karşılandığını belirtti. Geçen yıl ortalama üretici alış fiyatının 171,8 TL seviyesinde gerçekleştiğine dikkat çekildi. İlk dökümlerde ortaya çıkan döküntü kestanelerin ise hâlihazırda yaklaşık 180 TL seviyesinden satılmaya devam ettiği kaydedildi.

Kestanenin önemli bir ihracat ürünü olduğuna işaret eden Çondur, Aydın'da üretilen kestanenin yaklaşık yüzde 60'ının yurt dışına gönderildiğini ve ilin toplam Türkiye ihracatına ciddi katkı verdiğini söyledi. Ayrıca kestanenin belirli bir rakımın üzerinde yetiştiği, hasadının zor olduğu ve bu yüzden üreticilerin memnuniyetinin önem taşıdığı vurgulandı.

üreticilerden değerlendirmeler ve sezon beklentisi:

Üreticiler de sezonla ilgili olumlu izlenimlerini paylaştı. Kestane üreticisi Ersöz Özcan, bu yıl ürünün kalibre ve genel görünümünün iyi olduğunu ifade ederek hastalıklarla ilgili sorunlara çözüm bulunmasını talep etti. Özcan, havanın uygun gitmesi ve ürün kalitesinin iyi olduğunu belirtti.

Bir diğer üretici İsmail Bacak ise hasadın büyük bölümünün tamamlandığını bildirdi. Bacak, hasadın yaklaşık yüzde 80'inin bittiğini, kalan yüzde 20'nin de tamamlanmasıyla sezonun güçlü bir rekolteye işaret ettiğini söyledi. Yağışların olumlu etkisi ve ürün bolluğu da üreticiler tarafından dile getirilen olumlu unsurlar arasında yer aldı.

Törende Aydın Valisi Dr. Osman Varol ve Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur'un yanı sıra borsa meclis üyeleri, İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, kurum müdürleri, oda ve borsa başkanları ile kestane üreticileri hazır bulundu. Yetkililer, üreticiler ve tüccarlar için verimli, sorunsuz ve üreticinin beklentilerini karşılayan bir sezon geçirilmesini temenni ederek töreni sonlandırdı.

TÜRKİYE'NİN KESTANE ÜRETİMİNDE İLK SIRADA YER ALAN AYDIN'DA, 2026 SEZONUNUN İLK KESTANELERİ DÜZENLENEN TÖRENLE KİLOGRAMI SEMBOLİK 600 TL'DEN SATIN ALINDI. AYDIN TİCARET BORSASI TARAFINDAN 16 ÜRETİCİDEN TOPLAM 160 KİLOGRAM KESTANE ALINIRKEN, KENTTE ÜRETİLEN KESTANENİN YAKLAŞIK YÜZDE 60'ININ İHRAÇ EDİLDİĞİ BELİRTİLDİ.