Samsun'da narkotik operasyonlarında iki şüpheli cezaevine gönderildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında yürüttükleri takip ve çalışmalar sonucunda iki ayrı operasyonda iki kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

operasyonun detayları:

Ekiplerin tespit ettiği iki ayrı kişiye yönelik düzenlenen operasyonlarda, C.B. ile M.Ş. yakalanarak emniyete götürüldü. Soruşturma kapsamında yapılan işlemlerin ardından her iki isim de adliyeye sevk edildi.

yargılama süreci ve cezaevine gönderilme:

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine çıkarılan C.B. ve M.Ş., hakimlikçe tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, emniyetin uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

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