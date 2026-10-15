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Samsun'da sokak ticaretine darbe: üç noktada uyuşturucu ve para ele geçirildi

Samsun'da üç operasyonda metamfetamin, esrar, hassas terazi ve ticaretten elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi; bir kişi yakalandı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:36

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Samsun'da sokak ticaretine darbe: üç noktada uyuşturucu ve para ele geçirildi

operasyonun genel bilgileri

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde düzenledikleri üç ayrı çalışmayla uyuşturucu madde ve ticaretten elde edildiği değerlendirilen gelirleri ele geçirdi. Operasyonlarda farklı adres ve şahıslar üzerinde aramalar yapıldı, adli ve idari işlemler başlatıldı.

İlkadım ilçesindeki aramalar:

İlkadım ilçesinde yapılan çalışmada A.A.K. (29), O.A. (32) ve S.A. (29) isimli şahısların üstleri ve ikametleri arandı. Aramalarda 110 gram metamfetamin ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Bu şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Atakum ilçesinde bulunan deliller ve gözaltı:

Atakum ilçesindeki aramalarda A.C. isimli şahsın üzerinde ve B.H. (33) isimli şahsın ikametinde yapılan incelemelerde 77,94 gram esrar

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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