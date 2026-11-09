Samsun'da üç ilçede eş zamanlı narkotik operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

operasyonun kapsamı:

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ile kullanımının önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında İlkadım, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Çalışmalar sırasında toplam 8 kişinin üst, araç ve ikamet aramaları gerçekleştirildi. Aramalar sonucunda ele geçirilen maddeler ve deliller, yürütülen soruşturmanın yönünü belirleyecek nitelikte bulundu.

ele geçirilen maddeler ve deliller:

Aramalarda bin 726 adet sentetik ecza hap, 5,72 gram fubinica, 174 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 135 mililitre likit aseton, 80,50 gram esrar, 2 adet ecstasy hap ve 1 adet sentetik kannabinoidli sigara ele geçirildi. Ayrıca deliller arasında 1 ruhsatsız tabanca, 11 fişek ve 1 hassas terazi de bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucu miktarı ve çeşitliliği, operasyonun ticari amaçlı dağıtıma yönelik bir ağı hedeflediğine işaret ediyor. Bulunan hassas terazi ve ambalajlama malzemeleri, soruşturmanın dağıtım zincirine odaklanacağını gösteriyor.

şüphelilerin durumu ve adli süreç:

Operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında 10 yıl ile kesinleşmiş bir hapis cezası bulunan 1 kişi ile hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı. Ayrıca aynı suçtan ifadesi alınmak üzere aranan 1 kişi ile uyuşturucu madde kullanmak suçundan aranan 2 kişi daha gözaltına alındı; böylece toplam 5 aranan şahıs yakalanmış oldu.

Olayla ilgili yakalanan şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Soruşturmayı yürüten birimler, elde edilen delillerin analizinin ardından olası bağlantıları ve tedarik zincirini çözmek için çalışmalarını sürdürüyor.

ELE GEÇİRİLENLER