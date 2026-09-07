istikrar ve finansmana erişim önceliği: ovp'nin sahada karşılık bulması bekleniyor

OVP’ye iş dünyasının bakışı:

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’ın (OVP) ekonomi için önemli bir çerçeve sunduğunu belirtti. Gülsoy, programın makroekonomik dengelerin korunması ve sürdürülebilir büyüme hedefleri açısından değer taşıdığını vurguladı.

enflasyon, öngörülebilirlik ve fiyat istikrarı:

Gülsoy, ekonomide kalıcı başarının ve yatırımların önünü açacak en temel unsurun istikrar ve öngörülebilirlik olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı Yardımcımızın açıkladığı OVP’nin ülkemize, milletimize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum. Programda enflasyonun kalıcı olarak tek haneli seviyelere düşürülmesi, mali disiplinin korunması ve dezenflasyon sürecinin kararlılıkla sürdürülmesi hedeflerini son derece önemli buluyoruz." Bu beklenti, işletmelerin uzun vadeli planlama yapabilmesi ve yatırım kararlarını güvenle alabilmesi açısından kritik görülüyor.

finansman ve üretici desteği:

Gülsoy, iş dünyasının sahadaki en acil talebinin makul maliyetlerle finansmana erişim olduğunu vurguladı. "İş dünyası olarak hedeflerimize ulaşabilmemizin yolu; üreten, istihdam sağlayan ve döviz kazandıran işletmelerimizin desteklenmesinden geçmektedir," sözleriyle KOBİ, üretici ve ihracatçılara yönelik somut adımların gerekliliğine dikkat çekti. Program hedeflerinin sahada karşılık bulması için KOBİ’lerin, üreticilerin ve ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştıracak somut ve kalıcı adımların atılması şart olduğunu belirtti.

Gülsoy ayrıca, seçici finansman imkanlarının katma değer üreten firmalara yönlendirilmesi ve kademeli faiz normalizasyonu gibi uygulamaların imalat sanayinin rekabet gücünü koruyacağına işaret etti. İşletmelerin mevcut istihdamı koruyabilmesi ve yeni yatırımlara kapı açabilmesi için finansman yükünün hafifletilmesinin önemine dikkat çekti.

ekonomik güvenlik ve yerli üretim vurgusu:

OVP’de bu yıl ilk kez yer alan "Ekonomik Güvenlik ve Dayanıklılık" başlığını vizyoner bulduklarını söyleyen Gülsoy, enerji, su, gıda arz güvenliği ve kritik teknolojilerde yerli üretimin öne çıkarılmasını olumlu değerlendirdi. Gülsoy, küresel ticaret savaşları ve korumacılık eğilimlerinin arttığı dönemde, Sanayi Koruma Stratejisi ve haksız rekabetle mücadele adımlarının reel sektör için hayati olduğunu vurguladı.

Gülsoy sözlerini, "Anadolu’nun üretim ve ihracat üssü Kayseri olarak, ülkemizin büyüme hedeflerine en yüksek katkıyı sunmak için çalışmaya devam edeceğiz" diyerek tamamladı. KTO olarak kamu ile reel sektör arasındaki istişare kültürünün korunarak programdaki reformların hızla hayata geçirilmesini beklediklerini belirtti.

Kayseri merkezli ticaret ve sanayi temsilcileri açısından OVP’nin etkisi, programdaki hedeflerin sahadaki uygulamalarla desteklenmesine bağlı olacak. Gülsoy, ticaret ve sanayinin birlikte korunması ve teşvik edilmesinin öncelik olduğunu belirterek, üretim, yatırım, istihdam ve ihracat rotasında sahada olmaya devam edeceklerini vurguladı.

KAYSERİ TİCARET ODASI (KTO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER GÜLSOY, CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI SAYIN CEVDET YILMAZ TARAFINDAN AÇIKLANAN 2027-2029 DÖNEMİNİ KAPSAYAN ORTA VADELİ PROGRAM’A (OVP) İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU. PROGRAMIN EKONOMİ İÇİN ÖNEMLİ BİR YOL HARİTASI SUNDUĞUNU BELİRTEN GÜLSOY, "İŞ DÜNYASI OLARAK EN BÜYÜK BEKLENTİMİZ ÖNGÖRÜLEBİLİRLİĞİN ARTMASI, FİYAT İSTİKRARININ SAĞLANMASI VE ÜRETİM İLE İHRACAT ODAKLI BÜYÜME KARARLILIĞININ SAHAYA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE YANSIMASIDIR." DEDİ.