Kayseri’deki Şirinler operasyonunda 32 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, ‘‘Şirinler’’ olarak bilinen yeni nesil suç örgütüne yönelik kapsamlı çalışmalar yürüttü. Yapılan tespitlere göre örgütün H.Ö.O. liderliğinde kurulduğu değerlendirildi.

Soruşturmanın kapsamı ve suçlamalar:

Soruşturmada, örgütün kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, tehdit, yağma, yağma amaçlı tehdit, hukuki alacağın tahsili amacıyla tehdit, yağmaya azmettirme, suçu ve suçluyu övme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme ve suç üstlendirme suçlarına ilişkin toplam 89 eylem gerçekleştirdiği, bu olaylara ilişkin 80 harici şüpheli ile 68 mağdur bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında, daha önce 2’si tutuklu olmak üzere 34 hedef şüpheli için yakalama çalışması başlatıldı.

Eş zamanlı operasyon, yakalananlar ve ele geçirilenler:

Kayseri merkezli yürütülen operasyonda İstanbul, Antalya, Konya ve Kırıkkale olmak üzere toplam 5 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 35 ikamet ve 5 işyeri olmak üzere toplam 40 adreste arama yapıldı; uygulamada 98 ekip, 10 özel harekat unsuru, 1 TOMA ve 1 çevik kuvvet timi görev aldı.

Operasyonda yakalanan ve gözaltına alınan şüpheliler arasında H.Ö.O., M.Ş., S.A.A., E.Ö., C.E., E.U., C.T., M.D., M.K., M.K., İ.G., R.Ş., M.A.O., Ö.Ç., Y.T., U.D., E.Ç., A.K., Z.E., H.Ş., İ.G., M.İ., E.Ç., G.Ş., M.K., F.K., B.K., C.K., H.Ş., M.Y., C.K. ve H.T.Y. yer aldı.

Aramalarda 1 adet ruhsatlı silah, çok sayıda çek, senet ve doküman, 88 adet 9 mm tabanca fişeği, 2 adet bıçak, çok sayıda harddisk, laptop, bilgisayar ile 1 fişeklik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 32 şüpheli adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ'DE, 'ŞİRİNLER' OLARAK BİLİNEN YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 32 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.