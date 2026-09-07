Dolar 48,4298 0,00%
Euro 56,3472 +0,17%
Bist 14.152,75 +1,00%
Altın Gram 6.970,30 -1,39%
EUR/USD 1,1631 +0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Kayseri’deki Şirinler operasyonunda 32 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kayseri merkezli 'Şirinler' soruşturmasında 32 şüpheli adliyeye sevk edildi; operasyon 5 ilde, çok sayıda delil ve mühimmat ele geçirildi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 14:13

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 14:40

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Kayseri’deki Şirinler operasyonunda 32 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kayseri’deki Şirinler operasyonunda 32 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, ‘‘Şirinler’’ olarak bilinen yeni nesil suç örgütüne yönelik kapsamlı çalışmalar yürüttü. Yapılan tespitlere göre örgütün H.Ö.O. liderliğinde kurulduğu değerlendirildi.

Soruşturmanın kapsamı ve suçlamalar:

Soruşturmada, örgütün kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, tehdit, yağma, yağma amaçlı tehdit, hukuki alacağın tahsili amacıyla tehdit, yağmaya azmettirme, suçu ve suçluyu övme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme ve suç üstlendirme suçlarına ilişkin toplam 89 eylem gerçekleştirdiği, bu olaylara ilişkin 80 harici şüpheli ile 68 mağdur bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında, daha önce 2’si tutuklu olmak üzere 34 hedef şüpheli için yakalama çalışması başlatıldı.

Eş zamanlı operasyon, yakalananlar ve ele geçirilenler:

Kayseri merkezli yürütülen operasyonda İstanbul, Antalya, Konya ve Kırıkkale olmak üzere toplam 5 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 35 ikamet ve 5 işyeri olmak üzere toplam 40 adreste arama yapıldı; uygulamada 98 ekip, 10 özel harekat unsuru, 1 TOMA ve 1 çevik kuvvet timi görev aldı.

Operasyonda yakalanan ve gözaltına alınan şüpheliler arasında H.Ö.O., M.Ş., S.A.A., E.Ö., C.E., E.U., C.T., M.D., M.K., M.K., İ.G., R.Ş., M.A.O., Ö.Ç., Y.T., U.D., E.Ç., A.K., Z.E., H.Ş., İ.G., M.İ., E.Ç., G.Ş., M.K., F.K., B.K., C.K., H.Ş., M.Y., C.K. ve H.T.Y. yer aldı.

Aramalarda 1 adet ruhsatlı silah, çok sayıda çek, senet ve doküman, 88 adet 9 mm tabanca fişeği, 2 adet bıçak, çok sayıda harddisk, laptop, bilgisayar ile 1 fişeklik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 32 şüpheli adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ&#039;DE, &#039;ŞİRİNLER&#039; OLARAK BİLİNEN YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA...

KAYSERİ'DE, 'ŞİRİNLER' OLARAK BİLİNEN YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 32 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Dinar'da kaçak tütüne darbe: bin paket sigara ve 12 bin 400 makaron bulundu
images

şanlıurfa'da etiketsiz ve güvenilirliği şüpheli sade yağa el konuldu
images

Veyis Ateş serbest bırakıldı, duruşma 27 kasım 2026'ya ertelendi
images

Takla atan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Parkta bırakılan cüzdan zabıta sayesinde sahibine kavuştu

Eskişehir'de seramik yüzeyleri fırçanın izleriyle yeniden şekilleniyor

Budak ailesinde Palandöken'de görkemli kutlama

Saathane Meydanı'nda yerel üretimin yeni buluşma noktası: Samsun Market

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti