Balıkesir'de üniversite hastanesinde robotik cerrahide yeni dönem

Balıkesir Üniversitesi Hastanesi robotik cerrahiyle hizmet ağı genişletiyor

Balıkesir Üniversitesi Hastanesi, tıp eğitimi ve hasta bakımını güçlendirmek amacıyla bünyesine ileri teknoloji robotik cerrahi sistemi kazandırdı. Üniversitenin akademik birikimi ile bu teknolojinin birleşmesi, Balıkesir ve çevre illerde yaşayan hastaların gelişmiş cerrahi hizmetlere bölgesel erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

sistem ve teknik özellikleri:

Hastanenin edindiği robotik sistem, yüksek çözünürlüklü üç boyutlu görüntüleme, hassas cerrahi hareket kabiliyeti ve gelişmiş görüntüleme altyapısıyla cerrahlara ayrıntılı bir çalışma ortamı sunuyor. Sistem; cerrah konsolu, gelişmiş görüntüleme sistemi ve robotik kollardan oluşuyor ve farklı cerrahi enstrümanlarla kullanılabiliyor. Robotik kolların sağladığı hassas kontrol, anatomik olarak dar ve hassas bölgelerde daha öngörülebilir ve kontrollü müdahalelere imkân tanıyor.

uygulama alanları ve hasta yararları:

Başta Üroloji olmak üzere Genel Cerrahi ve Kadın Hastalıkları ve Doğum birimlerinde kullanılabilecek sistemin, özellikle onkolojik cerrahlarda prostat, böbrek ve mesane gibi dar anatomik bölgelerde avantaj sağlaması bekleniyor. Minimal invaziv yaklaşım sayesinde ameliyat sonrası iyileşme süresi, hastanede kalış süresi, ağrı ve kanama açısından açık ameliyatlara kıyasla hastalar için olumlu sonuçlar öne çıkıyor.

hastane kapasitesi ve bölgesel etkisi:

BAÜN Hastanesi, robotik cerrahi sistemini kullanmaya başlayan Türkiye'deki 15 üniversite hastanesinden biri oldu. Başhekim Doç. Dr. Bahadır Çağlar, hastanenin son yıllarda fiziki altyapı, insan kaynağı ve teknolojik donanım bakımından önemli büyüme kaydettiğini; yeni hizmet binaları ve 300'ün üzerinde yardımcı sağlık personeli ile hizmet kapasitesinin artırıldığını belirtti. Bu adımın Balıkesir ve çevre illerde ileri teknoloji cerrahi hizmetlerinin sunulmasında önemli bir kazanım olduğu vurgulandı.

eğitim, araştırma ve ileri vizyon:

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülin Akarsu Ayazoğlu, robotik cerrahinin tıp eğitimi, bilimsel araştırma ve hasta hizmetlerine katkı sağlayacağını; yapay zeka destekli araştırmaların ve üniversite-sanayi iş birliklerinin gelişmesine ortam hazırlayacağını söyledi. Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu ise sistemin "geleceğin cerrahisi"ne yönelik önemli bir yatırım olduğunu ve bölgesel sağlık hizmetlerindeki rolü güçlendireceğini ifade etti.

Uzmanlar, robotik sistemin tamamen cerrahın kontrolünde çalıştığını; sistemin cerrahın yerini alan bağımsız bir teknoloji olmadığını, aksine cerraha daha iyi görme ve daha hassas kontrol imkânı sunduğunu belirtiyor. BAÜN Hastanesi, robotik cerrahi ile hasta konforunu artırmayı, bölgesel tedavi kapasitesini yükseltmeyi ve eğitim-araştırma ekosistemini genişletmeyi amaçlıyor.

ÜROLOJİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. ÇAĞDAŞ ŞENEL