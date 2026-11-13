Samsunlu İnci Göğer Avrupa'da bronz madalya kazandı

müsabaka ve sonuç:

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Avrupa İşitme Engelliler Judo Şampiyonasında Samsunlu milli sporcu İnci Göğer, 78 kilo kategorisinde bronz madalya kazandı.

müsabakaların seyri:

Göğer, 78 kiloda tatamiye çıkarak rakipleriyle yaptığı maçların ardından organizasyonu üçüncü sırada tamamladı ve turnuvayı Avrupa üçüncüsü olarak bitirdi.

emek ve kutlama:

Başarının, sporcuya ait yıllardır süregelen emek, kararlılık ve mücadele sonucunda geldiği vurgulandı. Türkiye'yi temsil eden İnci Göğer ve mücadele eden diğer milli sporcular tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.

AZERBAYCAN’IN BAŞKENTİ BAKÜ’DE DÜZENLENEN AVRUPA İŞİTME ENGELLİLER JUDO ŞAMPİYONASI’NDA MÜCADELE EDEN SAMSUNLU MİLLİ SPORCU İNCİ GÖĞER, 78 KİLO KATEGORİSİNDE ÜÇÜNCÜ OLARAK BRONZ MADALYA KAZANDI.