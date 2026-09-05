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Samsun'un altyapı hamlesi: Çarşamba havalimanı ve tramvayla yeni bir ivme

Vali Orhan Tavlı, Bakan Uraloğlu ile Samsun'daki havacılık, tramvay ve çevre yolu yatırımlarının kentin lojistik ve ekonomik gücünü artıracağını söyledi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 13:05

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Samsun'un altyapı hamlesi: Çarşamba havalimanı ve tramvayla yeni bir ivme

Samsun'da ulaştırma yatırımları vites yükseltti

Vali Orhan Tavlı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile kentte hayata geçirilen ulaştırma ve altyapı yatırımlarını değerlendirerek, "Ulaşımın Yüzyılı’nda Türkiye hızlandı, Samsun da hızlanıyor" dedi. Tavlı, çalışmaların Samsun'un tarım, ticaret, turizm, lojistik, teknoloji ve sanayi alanlarında hak ettiği konuma ulaşması amacıyla kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

projeler ve yatırım büyüklükleri:

Vali Tavlı, hava ulaşımı ve kent içi ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik önemli adımların atıldığını belirtti. Buna göre Samsun Çarşamba Havalimanı Yeni İç ve Dış Hatlar Terminal Binalarının temelinin atıldığı ve iki yeni tramvayın hizmete alındığı hatırlatıldı. Bu projelerin şehrin lojistik kapasitesine doğrudan katkı sağlayacağına dikkat çekildi.

Öne çıkan diğer yatırımlar arasında 13,3 kilometre uzunluğunda ve yaklaşık 6,5 milyar lira yatırım bedelli Samsun Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Projesi bulunuyor. Ayrıca sahada yapılan incelemelerde 18 milyar TL proje bedeline sahip ve 16,3 kilometre uzunluğundaki Samsun Batı Çevre Yolu Projesinde yürütülen çalışmalar ele alındı.

ekonomik ve sosyal etkiler:

Tavlı, bu yatırımların Karadeniz ve Kuzey Anadolu'nun üretim merkezi olan Samsun'un hava ulaşım altyapısına ve lojistik gelişimine büyük değer katacağını, kentin ekonomik ve sosyal gelişimine ivme kazandıracağını ifade etti. Bakan Uraloğlu'nun ziyaretinde mevcut projelerin kapsamlı şekilde ele alındığı ve gelecek döneme ilişkin projelerin istişare edildiği aktarıldı.

Vali Tavlı, Türkiye Yüzyılı ve Samsun Yüzyılı hedefleri doğrultusunda şehrin hızına hız, gücüne güç katacak projelerin Sayın Bakan riyasetinde detaylı şekilde istişare edildiğini belirtti. Ayrıca 19 Mayıs ve İstiklal Şehri Samsun'a, Türkiye Yüzyılı'nda "Terörsüz Türkiye" hedefinin bereketiyle kazandırılan tüm ulaştırma ve altyapı yatırımlarının hayırlı olmasını diledi ve yatırımların hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI, ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU’NUN KATILIMIYLA KENTTE...

SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI, ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU’NUN KATILIMIYLA KENTTE HAYATA GEÇİRİLEN ULAŞTIRMA VE ALTYAPI YATIRIMLARINI DEĞERLENDİREREK, “ULAŞIMIN YÜZYILI’NDA TÜRKİYE HIZLANDI, SAMSUN DA HIZLANIYOR” DEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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