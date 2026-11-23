kaza ayrıntıları:

Antalya’nın Serik ilçesinde, Antalya-Alanya D-400 kara yolu Sanayi Kavşağında belediyeye ait iki kamyonun karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Sinyalizasyon ışıklarında bekleyen Serik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait 07 YF 170 plakalı kamyona, arkasından yine Serik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait 07 YPM 79 plakalı başka bir kamyon çarptı. Her iki aracın sürücülerinin kimlikleri olay anında öğrenilemedi.

müdahale ve sağlık durumu:

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle bir sürücü araçta sıkıştı; itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sürücü çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü hastaneye kaldırılmadı ve her iki sürücünün de durumunun iyi olduğu bildirildi.

kamyonların görevi ve oluşan zarar:

Kamyonların, Hal yolu üzerinde devam eden yol çalışmasına giderken kaza yaptığı aktarıldı. Kazada araçlarda maddi hasar oluştu; araçlardan birinin sıcak asfalt yüklü olması nedeniyle müdahale sırasında ekstra tedbir alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken trafik kontrollü olarak sağlandı ve soruşturma sürüyor.

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE, BELEDİYEYE AİT İKİ KAMYONUN KARIŞTIĞI KAZADA MADDİ HASAR OLUŞTU.