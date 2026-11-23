Canik'te uyuşturucu operasyonu:

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, Canik sınırları içinde belirlenen şüpheliye ait araç ve ikamette arama yaptı.

Arama sonuçları ve ele geçirilenler:

Yapılan aramalarda 51 bin 220 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Haplara el konuldu ve olay yerinde yapılan tespitler, suç unsurlarının toplanmasıyla birlikte kayıt altına alındı.

Gözaltı ve soruşturma:

Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili adli ve idari işlemler ile delil incelemeleri sürüyor; yetkililer soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

SAMSUN’UN CANİK İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 51 BİN 220 ADET SENTETİK ECZA HAP ELE GEÇİRİLİRKEN, 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.