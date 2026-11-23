şanlıurfa'da jandarma tarafından gerçekleştirilen yakalamalar

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan operasyonlarda şüpheliler tespit edilerek yakalandı ve gerekli adli işlemler başlatıldı.

çocuğa yönelik istismar zanlısının yakalanması:

Jandarma ekipleri, İ.H.K. isimli şahsı, "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan hakkında bulunan 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle yakalamak üzere gözaltına aldı. Şahıs karakola götürüldü, işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi ve nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

bina içindeki eşya hırsızlığı suçundan aranan kişinin gözaltına alınması:

Diğer bir çalışmada ise "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 5 yıl 5 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G. isimli şahıs yakalandı. Adli işlemlerinin ardından şahıs adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Her iki şüphelinin de adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

ŞANLIURFA’DA ÇOCUĞA YÖNELİK İSTİSMAR VE HIRSIZLIK SUÇUNDAN ARANAN 2 KİŞİ, JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI.