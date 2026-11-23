Manisa'da sıkım tesislerinde hareketlilik:

Türkiye genelinde yükselen zeytin rekoltesi bu yıl sıkım tesislerinde yoğunluğa neden oldu. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde fabrikaların önünde oluşan araç kuyrukları zaman zaman bir günü aşıyor. Üreticilerin taleplerini karşılamak için tesislerde 24 saat aralıksız çalışma sürüyor; bu durum bazı üreticilerin sıkım için günlerce sıra beklemesine yol açıyor.

Sıkım tesisi işletmecisi Veli Kayhan, sektörde yaklaşık 1990'dan beri bulunduğunu ve son 15-20 yılın en yüksek zeytin bolluğunun yaşandığını belirtiyor. Kayhan, yoğunluk nedeniyle bazı üreticilere birkaç gün beklemelerini veya zeytin toplamaya ara vermelerini tavsiye ettiklerini söylüyor ve zeytinlerin acele edilmeden, kontrollü şekilde sıkılmasının yağ kalitesini koruyacağını vurguluyor.

Yağ verimindeki düşüş ve üreticiye etkisi:

Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur ise rekolte artışına rağmen yağ veriminin düşük kaldığını ifade ediyor. Geçmiş yıllarda 3,5-4 kilogram zeytinden 1 kilogram zeytinyağı elde edilirken bu yıl kimi zaman 10 kilogram zeytinden 1 kilogram yağ alındığına dair duyumlar olduğunu belirtiyor. Okur, hasat edilen zeytinlerin yaklaşık %30'unun sofralık, %70'inin yağlık olarak değerlendirildiğini aktarıyor.

Düşük yağ veriminin üreticinin gelirini olumsuz etkilediği ve arz-talep dengesinde sıkıntı oluşturabileceği vurgulanıyor. Okur, zeytin ağacının dönemsel verim özelliği nedeniyle bu yıl yüksek verimin ağacın gücünü tükettiğini ve gelecek yıl zeytin ile zeytinyağında kıtlık yaşanabileceğini düşündüğünü belirtiyor. Ayrıca kaliteli zeytin ve zeytinyağı almak isteyen tüketicilere doğrudan üreticiden alışveriş yapma çağrısında bulunuyor.

Hem tesis yetkilileri hem de ziraat odası temsilcileri, üreticilere zeytinlerini acele etmeden ve mümkünse ağaçta bir süre bekleterek getirip yavaşça sıkılmasını önermekte; böylece yağ kalitesinin korunacağı ve üreticinin satışta daha az zorlanacağı ifade ediliyor.

YÜKSEK REKOLTEYLE BİRLİKTE ZEYTİN SIKIM TESİSLERİNDE YOĞUNLUK YAŞANIRKEN, MANİSA'NIN SARUHANLI İLÇESİNDE DE FABRİKALARIN ÖNÜNDE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU.